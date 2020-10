Een van de vele bosbranden in Californië heeft de omvang bereikt van meer dan 1 miljoen acre (omgerekend circa 405.000 hectare). Daarmee is het de eerste zogeheten gigabrand in de Amerikaanse staat ooit gemeten in moderne tijden.

Volgens de brandweer was dinsdag (lokale tijd) 1.003.300 acres natuur in vlammen opgegaan. Ter vergelijking: dat is ongeveer het totaaloppervlak van Noord-Holland. Ruim de helft van de vuurzee is volgens de brandweer onder controle gebracht. De brand, genaamd de August Complex-brand, brak op 16 augustus uit.

De gigabrand is een van de enkele tientallen brandhaarden die op dit moment nog woeden in Californië. In de hele staat is tot nu toe een recordaantal van 1,6 miljoen hectare aan natuur afgebrand. Dat aantal zal de komende weken nog toenemen, zei een brandweerwoordvoerder onlangs tegen het Amerikaanse persbureau AP.

Ten minste 31 mensen zijn tot nu toe omgekomen als gevolg van de natuurbranden in Californië. Miljoenen mensen zijn de afgelopen weken blootgesteld aan ernstige luchtverontreiniging, doordat rookwolken over bewoonde gebieden trokken. Ruim achtduizend gebouwen zijn verzwolgen door het vuur.