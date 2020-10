Aan de Russische oostkust zijn deze week tientallen zeedieren dood aangespoeld. Milieuorganisaties spreken van een ecologische ramp en willen van de Russische autoriteiten weten wat de massasterfte heeft veroorzaakt.

Karkassen van onder meer zeehonden, octopussen en zee-egels spoelden de afgelopen dagen aan op stranden van het schiereiland Kamtsjatka in de Grote Oceaan.

Ook zeiden surfers zich niet lekker te voelen en oogklachten te hebben nadat ze uit het water kwamen. Een surfer zei tegen persbureau AFP dat hij volgens een oogarts beschadiging aan zijn hoornvlies had opgelopen als gevolg van blootstelling aan een chemische substantie.

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) stelde dat een "giftige, oplosbare stof" de vervuiling van het oceaanwater heeft veroorzaakt. Volgens de natuurorganisatie gaat het waarschijnlijk niet om olie. Activisten van Greenpeace zeiden dat zij een "geelachtig schuim" op de golven zagen drijven en dat het water "troebel" was.

Rusland: Ramp niet veroorzaakt door mensen

Volgens de Russische autoriteiten gaat het niet om een ramp die veroorzaakt is door mensen en gaat het ook niet om een olielek. De Russische gouverneur zei dat laboratoriumtests geen uitsluitsel konden geven over wat zich heeft afgespeeld langs de kust.

Sommige experts suggereren dat een zeer giftige raketbrandstof in zee gelekt zou kunnen zijn. Op ongeveer 10 kilometer afstand van de getroffen kuststrook ligt een militaire basis waar volgens de deskundigen oude voorraden raketbrandstof opgeslagen liggen, die mogelijk zijn gaan lekken.

De Pacifische Vloot, onderdeel van de Russische marine, die gestationeerd is in de Grote Oceaan ontkent elke betrokkenheid en zegt dat er geen recente ongevallen of ongebruikelijke gebeurtenissen zijn gemeld.

Olieramp trof Siberië in mei

Het is nog niet zo lang geleden dat in Siberië een grote milieuramp plaatsvond. In mei kwam zo'n 21.000 ton dieselolie in een Siberische rivier terecht, nadat een lek was ontstaan bij een olietank van het mijnbouwbedrijf Norilsk Nickel.

Het bedrijf werd vorige maand door de Russische milieuwaakhond RPN aangeklaagd voor een bedrag van omgerekend 1,64 miljard euro.