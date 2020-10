De toestand van de Amerikaanse president Donald Trump is aan het verbeteren en hij mag mogelijk maandag het ziekenhuis al verlaten. Dat heeft Sean Conley, de persoonlijke arts van de president, zondag laten weten vanuit het militaire ziekenhuis Walter Reed in Bethesda, waar de president momenteel is opgenomen.

Tijdens de persconferentie van zondag gaven de artsen meer details over Trumps gezondheid, onder meer over de zuurstofniveaus in zijn bloed. Zo kwamen deze waarden vrijdag en zaterdag tot tweemaal toe onder het minimum. Daarvoor kreeg de president vrijdag extra zuurstof toegediend in het Witte Huis.

Omdat ook de koorts van de president erg hoog was, werd toen besloten hem over te brengen naar het militaire ziekenhuis. Zaterdag probeerde Conley vragen over de extra zuurstof voor Trump nog te ontwijken. Meerdere Amerikaanse media meldden toen al dat de 74-jarige president extra zuurstof had gekregen.

Zaterdag liet Conley ook al weten dat Trumps toestand aan de beterende hand was en dat de president geen koorts meer had. Ook zou het beter gaan met zijn vermoeidheid. Ingewijden schetsten echter een zorgelijker beeld. Conley gaf zondag toe dat hij de positiviteit van Trump wilde overbrengen op de verslaggevers tijdens zijn persconferentie en dat hij een optimistischer beeld had geschetst dan in werkelijkheid het geval was.

Direct na de persconferentie van zaterdag lieten ingewijden weten dat de update van Conley onjuist was. Later werd bekend dat deze ingewijde Witte Huis-stafchef Mark Meadows was. Die stelde dat de vitale functies van Trump juist erg zorgelijk waren en dat de komende 48 uur cruciaal zouden worden voor het herstel van de president.

De artsen melden zondag dat de zuurstoflevels van de president inmiddels weer op de goede niveaus terug zijn.

'Vitale functies stabiel'

De artsen stellen dat de vitale functies van de president stabiel of aan het verbeteren zijn. Onder meer zijn hart, longen en lever worden nauwlettend in de gaten gehouden. De president heeft zaterdag ook een tweede dosis van het ebolamedicijn remdesivir gekregen. "De gezondheid van Trump gaat met ups en downs", aldus Conley.

Naast de behandeling met een cocktail van synthetische antilichamen en met remdesivir krijgt Trump sinds zaterdagavond ook de steroïde dexamethason toegediend, die de zuurstofwaardes in zijn bloed op peil moeten houden. De president heeft geen bijwerkingen volgens zijn artsen.

Vrijdagochtend (Nederlandse tijd) meldde de Amerikaanse president Trump in een tweet dat hij en zijn vrouw positief hadden getest op het coronavirus. Nog geen halve dag later kwam het nieuws naar buiten dat hij uit voorzorg moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

'President mag vanuit Witte Huis werken aan verder herstel'

Een andere arts vertelde zondag tijdens de persconferentie dat de Amerikaanse president mogelijk maandag al het ziekenhuis mag verlaten en in het Witte Huis verder kan werken aan zijn herstel.

Het is overigens niet zeker dat Trump ook echt het ziekenhuis op maandag mag verlaten. Veel media melden dat de artsen zondag wederom een te rooskleurig beeld hebben geschetst van zijn gezondheid. Zo meldt CNN dat dokters die Conleys verklaring hebben geanalyseerd, tot de conclusie komen dat nog veel onduidelijk is over Trumps gezondheid.

Trump zou volgens nieuwszender CNN woest zijn op zijn stafchef Meadows. Door zijn off-the-recorduitspraken zou hij de geloofwaardigheid van de medische persconferentie in twijfel hebben gebracht. Ook ging het in tegen het positieve beeld dat de president en zijn team naar buiten wilden brengen.

In de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse) tijd publiceerde Trump een videoboodschap, waarin hij meldt dat het goed gaat met hem en Melania. Ook zei hij toen dat het onder meer zijn keuze was om naar het ziekenhuis te gaan, omdat hij niet opgesloten wilde worden in het Witte Huis.