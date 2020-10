De Belarussische oproerpolitie heeft zondag opnieuw hard opgetreden tegen tienduizenden demonstranten in hoofdstad Minsk. De betogers gingen alweer voor het achtste weekend op rij de straat op uit boosheid om de verkiezingsuitslag van 9 augustus.

Doordat vrijdag de accreditaties van buitenlandse journalisten zijn afgenomen, komt een groot deel van de berichtgeving vanuit de berichtenapp Telegram. Daar is op beelden te zien hoe duizenden mensen een mars houden door de hoofdstad. Ook op andere plekken in het land zijn mensen aan het demonstreren.

De betogers eisen zondag dat de regering politieke gevangen vrijlaat. Een lokale journalist in Minsk meldt dat de demonstranten een gevangenis proberen te omsingelen. Bij het optreden van de oproerpolitie zijn ook betogers opgepakt, maar onduidelijk is hoeveel. Het Russsiche persbureau Interfax heeft het over zeker tien arrestaties.

De demonstranten droegen wit-rood-witte vlaggen van de protestbeweging bij zich. Ordetroepen zetten daarop waterkanonnen in om de betogers te verspreiden. Daarnaast werd het internetverkeer in Minsk in de middag stilgelegd. Hierdoor werd het lastig voor de demonstranten om beelden en video's te delen via de Telegram-app.

Naar schatting zijn er zondag op de 57e dag van de demonstraties enkele tienduizenden betogers op de been in Belarus.

Ordetroepen zijn zondag massaal aanwezig om de betogingen tegen te houden (foto: ANP).

Accreditaties van journalisten ingetrokken

De Belarussische regering trok vrijdag de accreditaties van alle buitenlandse journalisten in en verplichtte ze het land te verlaten. De autoriteiten deden dit uit wraak vanwege de vrijdag ingevoerde Europese sancties en dreigden eerder al om bij sancties buitenlandse media te weren uit het land. De EU-sancties richten zich tegen veertig personen rondom president Alexander Lukashenko. Zij mogen de EU niet in en daarnaast zijn hun eventuele tegoeden bevroren.

In Belarus is het al weken onrustig door massale demonstraties na de verkiezingsuitslag van 9 augustus. Lukashenko won die volgens de officiële verkiezingsuitslag met ruim 80 procent van de stemmen, maar vrijwel iedereen gaat uit van verkiezingsfraude. Bijna de hele oppositie is inmiddels opgepakt of gevlucht naar het buitenland.