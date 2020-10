Bij raketaanvallen op Ganja, de een-na-grootste stad van Azerbeidzjan, zijn volgens de regering zondag een dode en vier gewonden gevallen. Armeense seperatisten van de enclave Nagorno-Karabach zeggen dat ze een militair vliegveld bij de stad hebben vernietigd en dat ze daarna zijn gestopt met de aanvallen om burgerslachtoffers te voorkomen.

Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie stelt dat bij de aanval op Ganja burgerdoelen zijn getroffen, waaronder historische bouwwerken. Ganja is na hoofdstad Bakoe de grootste stad van het land. Er wonen zo'n 335.000 mensen en het ligt op ongeveer 100 kilometer van Stepanakert, de hoofdstad van de afgescheiden regio Nagorno-Karabach.

Een assistent van de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev beschuldigt de Armeense regering van de aanval en heeft gedreigd met bombardementen op doelen op Armeens grondgebied, waarvandaan de aanvallen volgens hem zijn gedaan. De Armeense regering ontkent iedere betrokkenheid bij de aanval op Ganja.

Een aanval op Armeens grondgebied door Azerbeidzjan zou een forse escalatie zijn in de grootste opleving van het conflict sinds 2016, toen een vierdaagse oorlog om Nagorno-Karabach uitbrak tussen beide partijen. Inmiddels zijn de partijen alweer een week aan het vechten. Tot nu toe hebben de gevechten altijd plaatsgevonden rond de grenzen van de regio en in Nagorno-Karabach zelf.

Bij het conflict om de regio is het onmogelijk te zeggen hoeveel doden en gewonden er al zijn gevallen of wat de schade is, omdat zowel Azerbeidzjan als Armenië vaak tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Persbureau Reuters schat dat bij de gevechten van afgelopen week het aantal slachtoffers in beide kampen mogelijk al is opgelopen tot in de honderden.

Wel is door bevestiging van alle partijen duidelijk geworden dat Azerbeidzjan de afgelopen dagen begonnen is met het innemen van delen van de enclave, al is niet duidelijk om welk gebied dit gaat. Armenië heeft beloofd alle middelen in te zetten om het gebied te beschermen tegen aanvallen van de Azeri's.

Al jaren ruzie om de regio

Nagorno-Karabach maakte tijdens de Sovjet-Unie deel uit van Azerbeidzjan, maar werd toen al dominant bevolkt door christelijke Armeniërs. Nog voor het vallen van het Sovjetbewind eiste de Armeense bevolking van de regio de onafhankelijkheid op. Na een groot conflict begin jaren negentig tussen Nagorno-Karabach en Azerbeidzjan, waarbij eerstgenoemde hulp kreeg van Armeense troepen en laatstgenoemde van Turkije, kwam er een fragiele staakt-het-vuren tot stand.

Azerbeidzjan wil het gebied al jaren terug, want ondanks dat de regio op het grondgebied ligt, heeft het land er in de praktijk niets over te zeggen. Armenië en Azerbeidzjan geven elkaar de schuld van de escalatie.

Rusland, de VS en de Europese Unie hebben beide partijen opgeroepen om de rust te bewaren en met elkaar weer om de onderhandelingstafel te gaan. Een oorlog in de Zuid-Kaukasus zou grote gevolgen hebben voor de regio. Bij de oorlog om het gebied begin jaren negentig kwamen naar schatting zo'n dertigduizend mensen om het leven.