Duizenden Israëliërs zijn zaterdagavond de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Benjamin Netanyahu. Dit gebeurde ondanks nieuwe wetgeving die afgelopen week werd aangenomen, die beperkingen oplegt aan demonstraties. In de hoofdstad Tel Aviv zijn vijftien mensen aangehouden.

De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat demonstranten niet verder dan een kilometer van hun huizen mogen demonstreren. De maatregel is volgens de regering bedoeld om social distancing te stimuleren, maar volgens critici is deze in strijd met de vrijheid van meningsuiting.

Duizenden mensen verzamelden zich in Tel Aviv, en in het hele land zijn kleine groepjes mensen de straat op gegaan. In Tel Aviv botsten demonstranten met de politie. Ook probeerden zij straten te blokkeren.

De demonstranten uitten hun ontevredenheid over het beleid van Netanyahu rondom de coronacrisis en over het feit dat hij is aangeklaagd voor corruptie. Netanyahu ontkent de beschuldigingen van corruptie.