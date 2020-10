De Amerikaanse president Donald Trump maakte vrijdag bekend positief te zijn getest op het coronavirus. Sinds dat nieuws is de situatie rondom Trump snel veranderd, en berichtgeving daarover lijkt soms tegenstrijdig. Hoe verliepen de afgelopen dagen?

Vrijdag: Topadviseur test positief, Trump volgt kort daarna

Vrijdagochtend (Nederlandse tijd) laat president Donald Trump weten dat zijn topadviseur Hope Hicks positief is getest op het coronavirus. Hicks reist vaak mee in het presidentiële vliegtuig en is dus vaak in de buurt van Trump en andere mensen dichtbij hem.

Enkele uren na het nieuws over Hicks wordt bekend dat zowel Trump als zijn vrouw Melania positief zijn getest. De arts van het Witte Huis, Sean Conley, laat weten dat het goed gaat met de president. Trump zou volgens Conley door kunnen werken vanuit zijn ambtswoning. Wanneer Trump besmet is geraakt, is nog niet helemaal duidelijk. Het is mogelijk dat hij nog naar een fundraising is gegaan toen hij al positief was getest.

President vertoont milde symptomen

Later op de dag laat Trumps stafchef Mark Meadows weten dat Trump milde symptomen vertoont. Hij zou lichte verkoudheidssymptomen hebben. Een woordvoerder van het Witte Huis meldt dat de president gewoon deel kan nemen aan de verkiezingen.

Anonieme bronnen melden dat Trump sinds vrijdagochtend koorts heeft, maar dit zou wel onder de 'milde symptomen' vallen. Ook zou de president last hebben van vermoeidheid.

Trump gaat naar ziekenhuis

Laat op vrijdagavond (Nederlandse tijd) wordt bekendgemaakt dat Trump uit voorzorg naar het militaire hospitaal Walter Reed in Bethesda zal worden gebracht. Op beelden van Amerikaanse media is te zien dat hij op eigen kracht naar de presidentiële helikopter loopt.

Ook publiceert Trump een videoboodschap waarin hij laat weten dat het goed met hem gaat.

Zaterdag: President krijgt antiviraal medicijn en cocktail van antilichamen

In Walter Reed krijgt Trump vanaf zaterdagochtend (Nederlandse tijd) een vijfdaagse kuur van het antivirale medicijn remdesivir toegediend. Dit experimentele medicijn, oorspronkelijk zonder veel succes ontwikkeld voor ebola, is in de Verenigde Staten goedgekeurd voor noodgebruik tijdens de coronapandemie.

Trump krijgt ook een experimentele cocktail van antilichamen, van farmabedrijf Regeneron. Het gaat hierbij om een combinatie van in een lab gemaakte antilichamen tegen het coronavirus. Het onderzoek hiernaar bevindt zich nog een een vroeg stadium, maar eerste tests zouden positief zijn.

Naast de antilichamencocktail krijgt Trump ook verschillende supplementen van zink, vitamine D, famotidine, melatonine en aspirine.

Witte Huis-arts positief, stafchef spreekt van zorgelijke situatie

Trumps arts Sean Conley meldt zaterdagmiddag (Nederlandse tijd) bij een persconferentie dat de president aan de beterende hand is. Hij zou geen moeite hebben met ademen en zijn vermoeidheid zou ook afnemen. Wel hoest hij nog en is zijn neus nog verstopt. Melania heeft alleen last van hoofdpijn en een lichte hoest.

Conley lijkt echter vragen over of Trump extra zuurstof heeft gekregen te ontwijken. Hij meldt dat Trump geen beademing kreeg op donderdag en zaterdag, maar zegt niets over vrijdag. Ook zou de president geen extra zuurstof hebben gekregen "toen het team bij hem was".

Na de persconferentie van Trump worden journalisten benaderd door een anonieme bron, die 'off the record' stelt dat het juist niet goed gaat met de president. Deze bron wordt herkend als stafchef Mark Meadows. Meadows vertelt dat de situatie "zorgelijk" is, en er zou "nog geen duidelijk pad naar herstel zijn".

Zondag: Trump laat in videoboodschap weten dat het goed met hem gaat

Zondag kort na middernacht (Nederlandse tijd) publiceert Trump een videoboodschap, waarin hij meldt dat het goed gaat met hem en Melania. Hij zegt spoedig weer te kunnen werken. Trump meldt dat hij naar het ziekenhuis ging omdat hij niet opgesloten wilde worden in het Witte Huis. Het is niet zeker hoe lang voor publicatie de videoboodschap is opgenomen.

Enkele uren na de videoboodschap bevestigt arts Conley dat de conditie van Trump flink is verbeterd. Volgens Conley loopt Trump op eigen kracht door zijn ziekenhuiskamer en heeft hij zaterdag ook gewoon gewerkt. Het team is optimistisch over het herstel van de president.

Artsen geven stuk meer details over 'zorgelijke' toestand Trump

Zondag gaven de artsen van de president opnieuw een persconferentie over zijn gezondheid. Daar werden een stuk meer details bekendgemaakt over het ziekteverloop van de president dan tot dan toe naar buiten was gebracht.

De zuurstoflevels in het bloed van de president zakten vrijdag en zaterdag tot tweemaal toe onder het minimum. Daarvoor kreeg de president vrijdag extra zuurstof toegediend in het Witte Huis. Omdat ook de koorts van de president hoog was, werd toen besloten om hem naar het militaire ziekenhuis over te brengen.

Conley gaf zondag bovendien toe dat hij de positiviteit van Trump wilde overbrengen op de verslaggevers tijdens zijn persconferentie van zaterdag en dat hij een optimistischer beeld had geschetst dan in werkelijkheid het geval was.

De president mag volgens zijn artsen mogelijk maandag het ziekenhuis verlaten om in het Witte Huis verder te werken aan zijn herstel.