De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) een videoboodschap gedeeld, waarin hij stelt dat het goed met hem gaat. Maar de berichten over zijn gezondheid zijn tegenstrijdig: ingewijden lijken bezorgder over de toestand van de president dan officieel wordt uitgedragen.

In de video zegt Trump dat hij zich naar het ziekenhuis heeft laten brengen, omdat hij niet in het Witte Huis opgesloten wilde zitten. Wel voegt hij toe dat het de komende dagen nog moet blijken hoe goed het echt met hem gaat. De arts van Trump, Sean Conley, meldt ook dat de president flinke vooruitgang heeft gemaakt sinds zijn diagnose.

Media ontvangen veel tegenstrijdige berichten over Trumps gezondheid. Stafchef Mark Meadows bevestigde tijdens een persmoment zaterdag dat het goed ging met Trump.

Na afloop sprak hij echter op anonieme basis met verschillende media en zei dat Trumps toestand "zorgelijk was" met "nog geen duidelijk pad naar herstel". Hij werd al snel geïdentificeerd op basis van camerabeelden en foto's.

42 Trump in videoboodschap: 'Komende dagen de echte test'

Trump in video: 'Komende dagen zijn een test'

"Ik kreeg het aanbod om in het Witte Huis te blijven. Blijf binnen, sluit jezelf op en ga er niet uit", aldus de president. Hij legt uit dat het idee van op een kamer op de bovenverdieping blijven, zonder mensen te zien of naar zijn kantoor te gaan, hem niet aanstond.

"Toen ik hier kwam voelde ik me niet zo goed, maar het gaat nu beter", aldus Trump in de boodschap. Of hij ook echt herstellende is, "moet de komende dagen blijken. Dat is de test".

Trump zegt snel weer terug te zijn om zijn werk en zijn verkiezingscampagne voort te zetten. "We gaan dit coronavirus verslaan." Trump meldt tevens dat het ook goed gaat met first lady Melania.

In de boodschap bedankt Trump al het medisch personeel dat hem helpt, en bedankt hij iedereen die hem een goede gezondheid heeft gewenst. Hij voegt toe dat hij steun heeft ontvangen van het Amerikaanse volk en bijna het hele Amerikaanse politieke spectrum: "Het is prachtig om te zien. Ik waardeer het enorm en zal het niet vergeten. Dat beloof ik je."

Het is niet duidelijk of Trump de video ook daadwerkelijk zaterdagavond heeft opgenomen.

Witte Huis-arts meldt vooruitgang bij president

Witte Huis-arts Conley meldt dat de president zaterdagavond (lokale tijd) een tweede dosering van het antivirale medicijn remdesivir heeft gehad, als onderdeel van een experimentele behandeling. Trump zou geen koorts hebben en hij heeft ook geen beademing nodig. De president krijgt ook een experimentele cocktail van antilichamen toegediend.

De president zou op eigen kracht door zijn kamer kunnen lopen, en hij heeft ook gewoon gewerkt. Het team is optimistisch over het herstel van Trump.

Arts ontwijkt vragen over zuurstof

Arts Conley leek bij de persconferentie vragen te ontwijken over of de president extra zuurstof had gekregen. Hij zei dat Trump donderdag en zaterdag geen extra zuurstof had gehad, maar zei niets over vrijdag. Bronnen beweren tegenover Amerikaanse media dat Trump vrijdag wel extra zuurstof heeft gehad.