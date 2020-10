De gezondheidssituatie van de Amerikaanse president Donald Trump is "erg zorgelijk" en "er is nog geen duidelijk pad naar herstel". Dat heeft Witte Huis-stafchef Mark Meadows zaterdag 'off the record' tegen journalisten gezegd. Hij werd al snel geïdentificeerd.

Meadows vertelde eerder aan Reuters dat het goed ging met Trump. De arts van het Witte Huis, Sean Conley, zei hetzelfde tijdens een persconferentie. Trump zou geen moeite hebben met ademen en minder vermoeid zijn.

Na afloop van het persmoment werden Witte Huis-verslaggevers van verschillende Amerikaanse media bij het Walter Reed-ziekenhuis, waar Trump wordt verzorgd, benaderd door een 'bron met kennis over de toestand van de president'.

Uit camerabeelden en foto's bleek al snel dat de bron in kwestie de stafchef van het Witte Huis was.

Ingewijden lijken veel bezorgder over de toestand van de president dan officieel wordt uitgedragen.

Het moment dat Meadows journalisten 'off the record' bijpraat bij het ziekenhuis in Bethesda (foto: ANP).

Onduidelijkheid over toegediende extra zuurstof

Tijdens de persconferentie reageerde Witte Huis-arts Conley bovendien opvallend ontwijkend op de vraag of de president extra zuurstof toegediend heeft gekregen.

Conley antwoordde dat Trump geen extra zuurstof kreeg op donderdag en zaterdag. Vrijdag hield hij in het midden en stelde dat de president geen extra zuurstof kreeg "toen het team bij hem was". Daarmee kan het nog altijd zo zijn dat de president vrijdag zuurstof toegediend kreeg in het Witte Huis, zoals bronnen beweren bij Amerikaanse media.

Datum van diagnose onbekend

Ook is niet bekend wanneer de diagnose bij Trump nou precies werd gesteld. Zelf kwam de president op vrijdag naar buiten met het nieuws, maar Conley meldde dat de diagnose 72 uur geleden bekend was.

Dat zou betekenen dat de president al op woensdag wist dat hij positief getest was. Diezelfde avond hield hij nog een campagnebijeenkomst in Minnesota. Toen journalisten Conley hier kritische vragen over stelden, kwam hij na afloop met een verklaring dat hij drie dagen bedoelde met zaterdag erbij, dus donderdagavond (lokale tijd).

Hiermee laat de arts ruimte open dat Trump mogelijk al veel eerder was begonnen aan zijn behandeling dan werd geschetst. Volgens twee bronnen van The New York Times verslechterde de situatie van de president op vrijdag en is toen besloten hem naar het ziekenhuis over te brengen. Daar zou hij sneller en beter geholpen kunnen worden.

Conley meldt dat de Amerikaanse president momenteel een vijfdaagse experimentele behandeling met het ebolamedicijn remdesivir krijgt.