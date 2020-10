De Amerikaanse president Donald Trump (74) is volgens zijn arts aan de beterende hand. De president heeft geen moeite met ademen en ook gaat het beter met zijn vermoeidheid, meldt zijn arts Sean Conley zaterdag vanuit het militaire ziekenhuis Walter Reed in Bethesda. Het is nog onduidelijk wanneer de president het ziekenhuis mag verlaten.

"De president maakt het momenteel erg goed", aldus Conley. De president vereiste geen extra zuurstof vanaf donderdag. Conley was onduidelijk of de president daarvoor wel de extra zuurstof nodig had. Trump heeft al 24 uur geen koorts.

De president heeft nog wel last van hoesten en een verstopte neus. Ook die symptomen lijken volgens Conley te verbeteren.

De president had eerder wel koorts, maar de arts wilde geen verdere details kwijt. Trump krijgt nu een vijfdaagse experimentele behandeling met het ebolamedicijn remdesivir. Volgens zijn artsen vroeg de president nog naar een behandeling met het omstreden middel hydroxychloroquine, maar daar zit hij niet aan.

Meerdere persbureaus, waaronder AFP en Reuters, citeren een anonieme bron die direct na de persconferentie van Conley een stuk minder optimistisch was over het herstel van Trump. De ingewijde stelt dat de vitale functies van Trump in de afgelopen 24 uur zeer zorgelijk waren en dat de komende twee dagen van cruciaal belang zijn voor zijn herstel.

Trump werd vrijdag uit voorzorg overgebracht naar het militaire ziekenhuis. Eerder maakte de president bekend dat hij en zijn vrouw positief waren getest op het coronavirus. Volgens Conley kreeg Trump deze diagnose donderdagavond. Een dag daarvoor hield de president nog een campagnebijeenkomst in Minnesota.

Mike Pence gaat prominentere rol spelen bij campagne

De president kan tijdens zijn ziekenhuisopname zijn werk blijven doen, omdat het ziekenhuis daarop is ingericht. Vicepresident Mike Pence nam vrijdag wel een vergadering over van Trump en zei een prominentere rol te gaan spelen bij de verkiezingscampagne.

Op beelden van Amerikaanse media was vrijdag te zien dat de president op eigen kracht nog naar de presidentiële helikopter kon lopen. In een videoboodschap zei de president te denken dat het goed met hem gaat en bedankte hij de Amerikanen voor hun steun.

Veel andere Republikeinen ook besmet

Sinds de besmetting van Trump aan het licht kwam worden veel personen in zijn omgeving actief getest. De lijst met Republikeinen en personen waarmee de president de laatste week contact heeft gehad blijft zaterdag groeien.

Onder anderen voormalig adviseur Kellyanne Conway maakte bekend dat ze positief getest is op het coronavirus. Net als Trumps campagnemanager Bill Stepien, de Republikeinse senatoren Thom Tillis en Mike Lee, adviseur en voormalig senator Chris Christie, de president van de Universiteit van Notre Dame John Jenkins en de voorzitter van de Republikeinse Partij Ronna McDaniel.

De voordracht van Amy Coney Barrett afgelopen zaterdag in de Rozentuin bij het Witte Huis was de plek waar al deze personen recentelijk tegelijkertijd aanwezig waren.