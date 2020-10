De Amerikaanse president Donald Trump laat op Twitter weten maandagavond (lokale tijd) het militaire ziekenhuis Walter Reed in Bethesda te verlaten. De 74-jarige president, die sinds vrijdag in het ziekenhuis verbleef nadat hij positief was getest op het coronavirus, zegt zich "erg goed" te voelen.

Trump meldt het ziekenhuis rond 18.30 uur (0.30 uur Nederlandse tijd) te verlaten. Hoewel de president nog niet volledig hersteld is, voldoet hij volgens artsen aan alle criteria om het ziekenhuis te mogen verlaten.

"Wees niet bang voor COVID-19", tweet de Amerikaanse president. "Laat het je leven niet domineren. We hebben onder de Trump Administration goede medicijnen en kennis ontwikkeld. Ik voel me beter dan twintig jaar geleden."

Sinds de uitbraak van COVID-19 in de Verenigde Staten zijn meer dan 200.000 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het virus. Trump ontving een experimentele behandeling met het ebolamedicijn remdesivir en een cocktail van synthetische antilichamen, een behandeling die andere Amerikanen niet hebben ontvangen.

Trump zei zondag nog in een videoboodschap veel te hebben geleerd over het virus. "Het was een interessante tijd." Vervolgens stapte hij in een auto om te zwaaien naar aanhangers die zich bij het ziekenhuis hadden verzameld.





39 Arts: 'Trump nog niet helemaal beter, mag wel naar huis'

Trump krijgt nog dosis remdesevir voor terugkeer naar Witte Huis

Volgens Sean Conley, de persoonlijke arts van de president, is de situatie van Trump zodanig verbeterd dat het veilig is om het ziekenhuis te verlaten. Zo heeft de president al 72 uur geen koorts meer en zijn de zuurstofniveaus in zijn bloed normaal.

Voor Trump maandagavond terugkeert naar het Witte Huis krijgt hij nog een dosis remdesevir. Zijn vijfde en voorlopig laatste dosis krijgt hij dinsdagmiddag. De president krijgt voorlopig nog wel de steroïde dexamethason toegediend, die de zuurstofwaardes in zijn bloed op peil moeten houden.

Ook Melania zegt zich goed te voelen

Trump kon in het ziekenhuis zijn werk blijven doen, omdat het gebouw daarop is ingericht. Vicepresident Mike Pence nam op de dag van Trumps ziekenhuisopname wel een vergadering over en zei een prominentere rol in de verkiezingscampagne te gaan spelen.

Trump werd vrijdag vanwege hoge koorts en problemen met het zuurstofgehalte in zijn bloed naar het ziekenhuis overgebracht. Ook zijn vrouw Melania raakte besmet, maar zij had alleen last van een lichte hoest. Zij liet maandag op Twitter weten dat ze zich goed voelt en thuis aan het uitrusten is.