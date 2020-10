De Amerikaanse president Donald Trump is positief getest op het coronavirus, meldde hij vrijdag. In de week voorafgaand aan het moment dat het virus bij hem werd vastgesteld, kwam hij nog veel onder de mensen. Inmiddels is bekend geworden dat er meerdere mensen in de omgeving van Trump positief zijn getest.

Trump liet zich testen nadat zijn adviseur Hope Hicks positief testte. In eerste instantie zei hij nog niet te weten of hij vanwege Hicks' besmettingen uit voorzorg in quarantaine zou gaan, maar later liet hij weten zich daar toch op voor te bereiden. De 74-jarige president is vrijdag in isolatie gegaan.

Naast de president, werd ook zijn vrouw Melania positief getest. Trump en Melania zeiden in een interview met Fox News dat hij en zijn vrouw nauw contact met Hicks hadden gehad. Zo ging de adviseur dinsdagavond nog mee in het presidentiële vliegtuig Air Force One naar het debat tussen Trump en zijn Democratische tegenstander Joe Biden. Het is dus mogelijk dat Hicks andere mensen in de omgeving van Trump heeft besmet.

Biden en Trump zouden bij het debat dinsdagavond wel afstand hebben gehouden. De Democratische presidentskandidaat is vrijdag vooralsnog negatief getest. Ook zijn vrouw Jill, de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, vicepresidentskandidaat Kamala Harris en haar man testten vrijdag negatief op het coronavirus.

Meerdere besmettingen bij nominatie van opperrechter

Naast het debat in de aanloop naar de verkiezingen van 3 november, was Trump afgelopen week echter ook aanwezig bij meerdere campagnebijeenkomsten, schrijft CNN. Vorige week zaterdag was Trump daarnaast aanwezig in de tuin van het Witte Huis om rechter Amy Coney Barrett voor het Amerikaanse hooggerechtshof voor te dragen. Bij de bijeenkomst waren meer dan 150 mensen aanwezig. Op beelden is te zien dat er door de gasten onderling weinig afstand werd gehouden en dat de meeste mensen geen mondkapje droegen.

Vrijdagavond maakte de voormalig adviseur van Trump, Kellyanne Conway bekend dat ook zij positief getest is op het coronavirus. Conway was bij de nominatie van Coney Barrett aanwezig. Ook Trumps campagnemanager Bill Stepien, de Republikeinse senatoren Thom Tillis en Mike Lee, de president van de Universiteit van Notre Dame John Jenkins en de voorzitter van de Republikeinse Partij Ronna McDaniel werden na de bijeenkomst positief getest. Het is onduidelijk of zij allemaal tijdens het evenement besmet zijn geraakt en of Trump op dit moment al besmet was.

Hoewel Hicks afgelopen week als eerste positief getest werd, is het daarnaast lastig vast te stellen wie van de mensen in Trumps omgeving het virus het eerste bij zich droeg. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ligt de incubatieperiode, de tijd waarin iemand besmet raakt en klachten krijgt, voor het coronavirus tussen de twee en veertien dagen. Het is dus mogelijk dat meerdere personen het virus al vóór de bijeenkomst hadden opgelopen.

Bij de nominatie van rechter Amy Coney Barrett voor het Hooggerechtshof werd weinig afstand gehouden en de meeste mensen droegen geen mondkapje. (Foto: ANP)

Trump 'uit voorzorg' naar ziekenhuis overgebracht

Trump is vrijdag uit voorzorg overgebracht naar het militaire hospitaal Walter Reed in Bethesda in de Amerikaanse staat Maryland. Artsen hadden dat aangeraden, zodat de president meteen de juiste zorg kan krijgen, mocht het nodig zijn. Trump zou milde symptomen hebben, waaronder vermoeidheid en lichte koorts.

In een videoboodschap zegt Trump te denken dat het goed met hem gaat. Op beelden van Amerikaanse media is te zien dat de president op eigen kracht naar de presidentiële helikopter kon lopen.