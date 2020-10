Ernstige overstromingen in het zuidoosten van Frankrijk hebben de afgelopen dagen veel schade veroorzaakt. In de omgeving van Nice worden zeker negen mensen vermist als gevolg van de overstromingen, die volgens de Franse weerdienst Météo France zijn veroorzaakt door "uitzonderlijk" zware regenval.

Onder de vermisten zijn twee brandweerlieden, die volgens lokale media tijdens het uitvoeren van hulpoperaties werden meegesleurd door het water.

De zware regenval leidt sinds donderdag tot overstromingen en chaotische verkeerssituaties in het Franse departement Zee-Alpen, en dan met name in en rond de stad Nice. Vooral in het bergachtige achterland veroorzaakte het slechte weer veel problemen. Het vliegveld van de stad riep passagiers 's nachts via Twitter op om vanwege de weersomstandigheden niet naar de luchthaven te komen.

Ongeveer 13.500 huishoudens in de regio kwamen zonder stroom te zitten. Daardoor waren sommige dorpen van de buitenwereld afgesneden, schrijven lokale media.

In het getroffen departement zijn zo'n 850 brandweerlieden ingezet. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin beloofde na een crisisbijeenkomst in Parijs om extra helikopters en brandweerlieden naar de regio te sturen.

Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het gebied enigszins verbeterd. De Franse weerdienst heeft zaterdag de 'code rood' vanwege gevaarlijk weer in het gebied opgeheven.

61 Frans huis wordt weggespoeld door hevige overstromingen

Slecht weer veroorzaakt ook problemen in Noord-Italië

In Noord-Italië zijn ook veel overstromingen ontstaan door het slechte weer. De regio's Lombardije, Ligurië en Veneto zijn getroffen door de hevige regenval: onder meer het historisch centrum van Venetië staat onder water.

De overstromingen hebben sinds vrijdagavond minstens één persoon het leven gekost. Een brandweervrijwilliger kwam om het leven in de Alpenregio Valle d'Aosta.

Nog eens twee anderen worden vermist: een man raakte vermist in de buurt van een tunnel bij de Tendapas tussen Italië en Frankrijk en de andere vermiste verdween in de regio Piëmont.