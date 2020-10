De Amerikaanse president Donald Trump is vrijdagavond (Nederlandse tijd) overgebracht naar het ziekenhuis. Eerder op de dag testte hij positief op het coronavirus. De ziekenhuisopname is uit voorzorg, aldus het Witte Huis. Zeven vragen over de kwestie.

1. Hoe ziek is Trump?

Op basis van wat er tot nu toe is bekendgemaakt, zou je zeggen: de ziekenhuisopname klinkt alarmerender dan die is. Artsen hebben de president geadviseerd zich uit voorzorg op te laten nemen in het militair hospitaal Walter Reed in Bethesda, vlak bij Washington. Dokters kunnen hem dan direct de juiste zorg verlenen, mocht dat nodig zijn, aldus de officiële lezing. Wel ondergaat Trump - ook uit voorzorg - een experimentele behandeling.

Eerder op vrijdag bleek uit memo's van zijn arts en woordvoerders dat Trump "vermoeid maar opgewekt" was. Hij had "milde symptomen en heeft (vanuit huis, red.) gewerkt", klonk het ook. "Uit enorme voorzorg en op aanraden van zijn arts en medisch experts werkt hij de komende dagen vanuit het presidentiële kantoor in Walter Reed." Ook ondergaat Trump daar onderzoeken.

Twee bronnen wier namen niet zijn bekendgemaakt, vertelden aan The New York Times dat de president "lichte koorts en een verstopte neus" heeft en moet hoesten. Dergelijke details zijn echter niet officieel bekendgemaakt.

In een korte video op Twitter liet Trump zelf kort voor vertrek weten dat hij denkt dat het "erg goed" met hem gaat: "We gaan ervoor zorgen dat het goedkomt." Zijn eveneens besmette vrouw Melania maakt het volgens hem ook goed.

76 Trump na positieve coronatest: 'Ik denk dat het goed met me gaat'

2. Hoe gaat dit aflopen voor Trump?

Dat is zonder glazen bol totaal niet te zeggen en zonder zijn medisch dossier kan zelfs over zijn huidige situatie weinig worden gemeld. Er zijn alleen een paar algemeenheden te noemen. Enerzijds herstellen verreweg de meeste coronapatiënten, ook zij die (niet eens uit voorzorg) in het ziekenhuis liggen. Anderzijds behoort Trump wel tot de risicogroep: hij is 74 jaar oud. Het overlijdenspercentage in die leeftijdsgroep varieert (afhankelijk van welk onderzoek je raadpleegt) van ongeveer 6 tot circa 10.

Daarnaast heeft Trump flink overgewicht en schijnt hij er een ongezond eetpatroon op na te houden. Tot slot werkt zijn sekse ook niet helemaal in zijn voordeel: statistisch gezien overlijden mannen wat vaker aan het coronavirus dan vrouwen.

De komende dagen worden spannend voor Trump: COVID-19 begint vaak met milde verkoudheids- of griepachtige klachten. Die kunnen na een paar dagen alweer over zijn, maar soms verslechtert de situatie juist en volgt een ziekenhuisopname. Dat overkwam bijvoorbeeld de Britse premier Boris Johnson (56), die begon met 'slechts' thuisisolatie maar op de intensive care belandde. Inmiddels is hij weer helemaal hersteld.

3. Kan Trump het land nog wel besturen?

Vooralsnog is er geen enkel signaal dat de indruk wekt dat dat niet het geval is. De president werkt immers nog gewoon, maar dan vanuit het ziekenhuis, zo werd gemeld.

Mocht de situatie verslechteren, dan moet volgens de Amerikaanse grondwet de vicepresident (Mike Pence, negatief getest op het virus) het roer overnemen als de president niet meer in staat is om het land te besturen. Een woordvoerder van het Witte Huis liet echter weten dat dat nu niet het geval is. "De president is de baas."

4. Wat betekent dit voor de verkiezingen?

Trumps campagne is stilgelegd. En hoewel de meeste Amerikanen inmiddels wel weten of ze Trump nog vier jaar in het Witte Huis willen zien, had de president deze laatste campagnemaand tot de verkiezingen juist hard nodig om de zwevende kiezer te overtuigen. Dat deed hij graag met grote fysieke bijeenkomsten - massarally's - in verschillende swingstaten.

Zelfs als de toestand van Trump snel verbetert, zal hij in isolatie moeten blijven tot hij niet meer besmettelijk is. De tijd tikt dus, en in die tijd kan Joe Biden juist wel op pad. Meermaals wees Trump erop dat zijn Democratische uitdager sinds het begin van de crisis veelal binnenbleef om campagne te voeren via de webcam, maar de laatste tijd gaat Biden vaker de straat op.

De rollen lijken qua campagnevoeren nu dus omgedraaid, al is de Twitter-app op de telefoon van Trump natuurlijk nooit ver weg. Verder is het de vraag of de eerstvolgende twee presidentiële debatten op 15 en 22 oktober kunnen doorgaan.

192 Wat betekent positieve coronatest Trump voor verkiezingen VS?

5. Kunnen de verkiezingen worden opgeschort?

Dat zou lastig worden: de Amerikaanse verkiezingen op de eerste dinsdag van november is vaste prik, al heeft Trump in zijn ambstermijn natuurlijk al tegen meerdere heilige huisjes geschopt. De vraag is echter of of uitstel standhoudt bij de rechter als Trump ernstig ziek wordt. De stembiljetten zijn gedrukt, miljoenen Amerikanen hebben alvast per post gestemd en in de grondwet staat dat de president in januari geïnaugureerd moet worden. "Het zou me enorm verbazen als daarmee gehannest gaat worden", aldus RTL-correspondent Erik Mouthaan in gesprek met NU.nl.

Als Trump op 3 november te ziek is om het presidentsambt te bekleden en uitstel geen optie is, zouden de Republikeinen een andere kandidaat moeten aanwijzen voor de stembusgang.

6. Is Biden ook besmet? Die stond laatst toch te debatteren met Trump?

Ja, hij was dinsdag in debat met Trump, maar nee, hij is niet besmet. Biden bleef steeds op afstand van Trump, maar heeft zich toch tweemaal laten testen. De uitslag was beide keren negatief. Omdat Biden geen nauw contact heeft gehad met de president, is langere quarantaine niet nodig. De Democraat heeft zijn campagne inmiddels hervat.

7. Zou het allemaal nep kunnen zijn? Dat Trump helemaal niet besmet is geraakt, maar dit verzint vanwege zijn campagne?

Zeg nooit nooit, maar dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. De campagne van Trump draait bewust niet om corona, maar om de vermeende dreiging van extreemlinks geweld en de teloorgang van de buitenwijken. Dat hij nu zelf is geveld door het virus dat hij als president niet binnen de perken kon houden en waarvan hij de ernst bovendien lange tijd bagatelliseerde - hij lapte de maatregelen zoals het dragen van mondkapjes regelmatig aan zijn laars - komt zijn campagne absoluut niet ten goede.