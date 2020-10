De met het coronavirus besmette Amerikaanse president Donald Trump wordt uit voorzorg overgebracht naar het militaire hospitaal Walter Reed in Bethesda. Artsen hadden dat aangeraden. Hij kan dan meteen de juiste zorg krijgen, mocht dat nodig zijn. In een videoboodschap zegt Trump te denken dat het goed met hem gaat. "Maar we gaan ervoor zorgen dat het goedkomt."

Eerder op de dag meldde Trump op Twitter dat hij en zijn vrouw Melania positief zijn getest op het coronavirus. Op beelden van Amerikaanse media is te zien dat de 74-jarige president op eigen kracht naar de presidentiële helikopter kon lopen.

Trump zal de komende dagen vanuit het ziekenhuis werken, aldus de woordvoerder van het Witte Huis. Volgens haar wordt Trump naar het ziekenhuis overgevlogen om getest te kunnen worden en uit een "overmaat aan voorzorg".

Zijn arts Sean Conley zei eerder in een verklaring dat de president milde symptomen van het virus heeft en vermoeid is. De arts voegt toe dat Trump "opgewekt" is en dat zijn vrouw Melania slechts last heeft van een lichte hoest en hoofdpijn.

De president zou sinds vrijdagochtend echter ook lichte koorts hebben, zeggen twee bronnen tegen The New York Times die kennis hebben van de toestand van Trump. De bronnen zeggen wel dat dit past binnen de omschrijving van 'milde symptomen'.

Momenteel krijgt de president preventief een cocktail van synthetische antilichamen van het Amerikaanse farmabedrijf Regeneron toegediend, aldus Trumps arts. Ook neemt hij supplementen van zink, vitamine D, famotidine, melatonine en aspirine.

76 Trump na positieve coronatest: 'Ik denk dat het goed met me gaat'

Welke behandeling krijgt Trump?

De behandeling van Regeneron bestaat uit een zogeheten "cocktail" van één of meer antilichamen die in een lab gemaakt zijn. Het onderzoek naar deze cocktail bevindt zich momenteel in fase drie, waarbij de veiligheid van een middel wordt getest op grotere groepen mensen.

Wetenschappers hebben de behandeling "veelbelovend" genoemd, aldus CNN. Afgelopen dinsdag berichtte Regeneron over de eerste resultaten van een klinische proef, die positief zouden zijn. Het bedrijf benadrukte wel dat het om een kleine groep van slechts 275 mensen ging. Ook zijn het voorlopige resultaten, die nog door collega's gecontroleerd moeten worden volgens het strenge wetenschappelijke peerreviewsysteem.

'Biden trekt alle negatieve advertenties terug'

Sinds de positieve test van Trump wordt er binnen de Amerikaanse politiek koortsachtig getest. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden, die afgelopen week nog met Trump op een podium stond, is negatief getest.

Biden zou alle negatieve advertenties over Trump terugtrekken, zegt een bron van The New York Times. Die beslissing zou al genomen zijn voordat Trump naar het ziekenhuis overgebracht werd.