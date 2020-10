De Amerikaanse president Donald Trump (74) krijgt preventief een cocktail van synthetische antilichamen toegediend, laat zijn arts vrijdag weten in een verklaring. Eerder op de dag meldde Trump op Twitter dat hij en zijn vrouw Melania positief zijn getest op het coronavirus.

Sean Conley, de arts van Trump, zegt dat de president milde symptomen van het virus heeft en vermoeid is. De arts voegt toe dat Trump "opgewekt" is en dat zijn vrouw Melania slechts last heeft van een lichte hoest en hoofdpijn.

Trump krijgt een experimentele behandeling van het Amerikaanse farmabedrijf Regeneron, schrijft Conley. Ook neemt hij supplementen van zink, vitamine D, famotidine, melatonine en aspirine.

De president zou sinds vrijdagochtend ook lichte koorts hebben, zegt een bron die kennis heeft van de toestand van Trump tegen CNN.

Welke behandeling krijgt Trump?

De behandeling van Regeneron is een zogeheten "cocktail" van één of meer antilichamen die in een lab gemaakt zijn. Het onderzoek naar deze cocktail bevindt zich momenteel in fase drie, waarbij de veiligheid van een middel wordt getest op grotere groepen mensen.

Wetenschappers hebben de behandeling "veelbelovend" genoemd, aldus CNN. Afgelopen dinsdag berichtte Regeneron over de eerste resultaten van een klinische proef, die positief zouden zijn. Het bedrijf benadrukte wel dat het om een kleine groep van slechts 275 mensen ging. Ook zijn het voorlopige resultaten, die nog door collega's gecontroleerd moeten worden volgens het strenge wetenschappelijke peerreviewsysteem.

Sinds de positieve test van Trump wordt er binnen de Amerikaanse politiek koortsachtig getest. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden, die afgelopen week nog met Trump op een podium stond, is negatief getest.