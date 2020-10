Het ministerie voor Buitenlandse Zaken schaalt het reisadvies voor een groot deel van België vrijdag weer af van oranje (alleen noodzakelijk reizen) naar geel (let op veiligheidsrisico's).

Het ministerie schaalt het reisadvies af omdat België het quarantaine- en testadvies heeft versoepeld voor een aantal provincies in Nederland. Het gaat om Friesland, Drenthe, Overijssel, Limburg en Zeeland.

De stad Antwerpen, Brussel en de provincies Luik en Waals-Brabant blijven aangemerkt als oranje door het Nederlandse ministerie. Reizigers moeten bij terugkomst in Nederland tien dagen in quarantaine.

Afgelopen maandag scherpte Nederland het reisadvies voor heel België aan naar oranje, omdat het aantal besmettingen in Nederland toenam. Reizigers uit heel Nederland werden sterk aangeraden zich bij een verblijf dat langer dan 48 uur duurt te laten testen in België en daar afhankelijk van de uitslag veertien dagen in quarantaine te gaan. Dit advies is nu dus versoepeld voor vijf Nederlandse provincies.

Voor reizigers uit Zuid- en Nood-Holland en Utrecht zijn coronatests en quarantaine verplicht. Deze provincies zijn aangemerkt als rood door België.