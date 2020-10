De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden is vrijdag negatief getest op het coronavirus. Ook zijn vrouw testte negatief, meldt de Democraat in een verklaring op Twitter.

"Ik ben blij dat ik kan melden dat Jill en ik negatief zijn getest op het coronavirus. Bedankt voor al jullie steun", aldus de 77-jarige presidentskandidaat. Hij voegde er nog aan toe dat zijn bericht een herinnering is om een mondmasker te dragen en voldoende afstand te houden.

Ook de Democratische vicepresidentskandidaat Kamala Harris en haar man testten vrijdag negatief op het coronavirus.

Campagne hervat

Een campagnemedewerker van Biden liet weten dat de voormalig vicepresident vrijdag alsnog zal afreizen naar Michigan om campagne te voeren.

Biden en zijn vrouw lieten zich testen, nadat vrijdag bekend was geworden dat president Donald Trump en zijn vrouw Melania positief waren getest. Biden en Trump zagen elkaar afgelopen dinsdag bij het presidentsdebat. Wel bleven ze op afstand van elkaar.

Indien Biden in nauw contact was geweest met Trump (of een ander besmette persoon) zou hij ondanks zijn negatieve test nog een tijdje in quarantaine moeten blijven. Dit vanwege de incubatietijd: het duurt een tijdje voordat een test het virus herkent. Dat lijkt in dit geval echter niet aan de orde.

Verkiezingsdebat

Biden en Trump stonden deze week tegenover elkaar tijdens het eerste debat in de aanloop naar de verkiezingen van 3 november. De twee presidentskandidaten hielden daarbij afstand van elkaar.

President Trump (74) meldde zijn positieve coronatest vrijdag zelf via Twitter. Later op de dag maakte Mark Meadows, stafchef van het Witte Huis, bekend dat de Amerikaanse president milde symptomen vertoont.

Eerder testte Trumps adviseur Hope Hicks ook al positief op het virus.