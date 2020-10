De Belarussische regering heeft vrijdag de accreditaties van alle buitenlandse journalisten ingetrokken en hen verplicht het land te verlaten. De autoriteiten doen dit uit wraak vanwege de vrijdag ingevoerde Europese sancties en dreigden eerder al om bij sancties buitenlandse media te weren uit het land.

Door het intrekken van de accreditaties wordt het voor buitenlandse media lastiger om verslag te doen van de gebeurtenissen in Belarus. De regering heeft aangekondigd dat alle journalisten opnieuw een aanvraag kunnen doen, maar de verwachting is dat deze procedure erg lang kan gaan duren.

Daarnaast presenteerde de Belarussische regering een lijst met daarop namen van diplomaten uit de EU die niet meer welkom zijn.

De Europese sancties, gericht tegen veertig handlangers van president Alexander Lukashenko, traden vrijdag in werking. Door die sancties kunnen deze personen niet langer naar de EU reizen en zijn hun eventuele tegoeden bevroren. De sancties richten zich niet op de president zelf.

Ook de Verenigde Staten kwamen vrijdag met sancties tegen acht functionarissen, onder wie de minister van Binnenlandse Zaken. De VS stelt dat er is gefraudeerd tijdens de laatste verkiezingen.

Ambassades

Belarus heeft ook besloten personeel weg te halen uit zijn ambassades in Polen en Litouwen, beide EU-lidstaten. Ook heeft het Oost-Europese land de beide landen verzocht om het aantal medewerkers in hun ambassades in Minsk te verminderen.

Litouwen en Polen lieten vrijdag in afzonderlijke verklaringen al weten niet van plan te zijn dit te gaan doen. De landen willen zicht houden op wat er gebeurt in Belarus.

De Belarussische president Lukashenko had eerder al gedreigd met represailles als de EU-sancties door zouden gaan.

Begin deze maand werden meerdere journalisten aangehouden en veroordeeld tot drie dagen cel voor het meedoen aan een volgens de overheid illegale demonstratie (foto: ANP).

Massale demonstraties

Belarus staat al weken stil door massale demonstraties na de verkiezingsuitslag van 9 augustus. Lukashenko won die volgens de officiële verkiezingsuitslag met ruim 80 procent van de stemmen, maar vrijwel iedereen gaat uit van verkiezingsfraude. Bijna de hele oppositie is inmiddels opgepakt of gevlucht naar het buitenland.

Sinds de verkiezingsuitslag bekend werd gaan vrijwel dagelijks duizenden mensen de straat op om hun boosheid te uiten. Daarbij treedt de oproerpolitie vaak hard op. Er zijn bij de demonstraties al duizenden mensen aangehouden, waaronder ook veel (buitenlandse) journalisten.

De Europese Unie erkent de herverkiezing van president Lukashenko niet en verzocht het land vrijdag om nieuwe verkiezingen te houden. Hiermee volgt de EU het Verenigd Koninkrijk en Canada, die al eerder sancties instelden.