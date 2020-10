Een Russische journalist is vrijdag overleden nadat zij zichzelf in brand stak voor een gebouw van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken in de stad Nizjni Novgorod. Een dag eerder had de politie haar appartement doorzocht, meldt haar werkgever.

Irina Slavina was hoofdredacteur bij Koza Press, een kleine lokale nieuwszender, die openlijk beweert "geen censuur" toe te passen en "geen orders van bovenaf" aan te nemen.

Voorafgaand aan haar zelfmoordactie schreef de vrouw op haar Facebook-pagina om "de Russische Federatie de schuld te geven" van haar dood. Slavina schreef ook dat agenten en rechercheurs op zoek waren geweest naar "brochures, pamfletten en verslagen" van de oppositiegroep Open Rusland, die wordt gefinancierd door de Kremlin-criticus Mikhail Chodorkovski.

Volgens Slavina hadden agenten haar notitieboekjes, laptop en andere elektronica ingenomen, evenals de laptop van haar dochter en de mobiele telefoon van haar man.

Een Russische onderzoekscommissie meldt vrijdag dat het een inleidend onderzoek heeft geopend naar een vrouw, die zichzelf in brand stak in Nizjni Novgorod, de op vier na grootste stad van Rusland met 1,3 miljoen inwoners heeft. De autoriteiten hebben de naam Slavina niet genoemd in hun verklaring.

Volgens enkele Russische oppositieleden probeerde Slavina regelmatig druk uit te oefenen op de autoriteiten.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).