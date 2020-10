Het Spaanse parlement heeft een wetsvoorstel verworpen om Spaanse krakers strenger te vervolgen, meldt El Mundo. Drie partijen wilden jarenlange straffen implementeren voor illegale acties en opties introduceren om zogeheten 'Okupas' binnen twaalf uur uit een pand te zetten.

In Spanje is het momenteel relatief gemakkelijk om als kraker lange tijd in één gebouw te verblijven. De huidige wetgeving staat open voor interpretatie, wat ertoe leidt dat het moeilijk is om vast te stellen wanneer een kraakfamilie een misdrijf heeft gepleegd.

Een rechter moet per zaak besluiten of er sprake is van usurpación (ontvreemding) of allanamiento de morada (inbraak). In het eerste geval kan een rechter oordelen dat er geen sprake is van een misdrijf, gezien alleen "de ernstigste overtredingen" strafbaar zijn, schreef nieuwssite The Local.

Wat is de Okupa-beweging? De Okupa-beweging bestaat al tientallen jaren en vecht kort gezegd voor een dak boven het hoofd van iedere Spanjaard. Leden 'demonstreren' door leegstaande woningen te bezetten.

Als 'Okupas' kunnen aantonen dat zij al langere tijd in het pand verblijven en sleutels hebben tot de deuren van het huis - sloten worden vaak direct vervangen na de kraak - sterkt dat hun zaak. Ook de aanwezigheid van kinderen binnen kraakfamilies ligt gevoelig in de rechtbank.

Eigenaren moeten krakers binnen twee dagen op heterdaad betrappen, zodat de politie hen met een officieel bevel buiten kan zetten. Als krakers kunnen aantonen dat zij er al langer zitten, moet een officiële procedure gestart worden.

Huiseigenaar moet belastingen van bezet huis blijven betalen

Het zadelt de huiseigenaren met een probleem op en wekt regelmatig de woede van het Spaanse volk. De peperdure procedures om eigendommen terug te claimen kunnen jarenlang duren, doordat krakers op veel manieren tijd kunnen rekken. In de tussentijd moet de rechtmatige eigenaar alle nutskosten en belastingen blijven betalen, ondanks dat er nu andere personen verblijven.

Een in 2018 geïntroduceerde wet moest eigenaren helpen om binnen één maand hun huis terug te krijgen, maar de kort gedingen vereisen dergelijk complex papierwerk dat veel Spanjaarden daar vanaf zien, schrijft de Spaanse krant El País. Velen proberen de 'Okupas' met een zak geld buiten de deur te lokken.

Een andere optie is het gebruik van zogeheten 'krachtpatsers': beveiligers, uitsmijters en oud-militairen die voor een relatief kleine som geld 'vriendelijk vragen' aan de krakers of zij een 'stukje willen meerijden', zodat de rechtmatige eigenaar zijn eigen pand kan 'terugkraken', schreef El País eerder.

Het gebruik van de methode is omstreden en kan problemen opleveren. Als krakers kunnen bewijzen dat zij geïntimideerd zijn of dat geweld is gebruikt, kan dat tot een forse straf voor de rechtmatige eigenaar van het huis leiden.

Rechtse partijen willen hoge celstraffen om kraken onaantrekkelijk te maken

Rechtse partijen Vox, PP en Ciudadanos hadden gehoopt door jarenlange celstraffen en meer toegankelijke procedures aan te kondigen het kraken in Spanje af te remmen. Huidige celstraffen zijn maximaal om en nabij de twee jaar, een straf waarbij een veroordeelde niet de cel in moet als hij geen strafblad heeft.

'Okupas' volgen dan ook het motto: un desalojo, otra okupacion, voor iedere uitzetting een nieuwe kraak.

Het wetsvoorstel stuitte echter op weerstand bij linkse partijen. In het verleden keerden zij zich tegen soortgelijke initiatieven omdat de wetsvoorstellen "kwetsbare families raakt, terwijl geen alternatieve oplossingen worden geboden".

Miljoenen huizen in Spanje staan langdurig leeg

Na de financiële crisis in 2008 vonden honderdduizenden huisuitzettingen plaats in Spanje, wat de populariteit van de Okupa-beweging deed groeien. Het op straat zetten van vele Spaanse families stuitte veelal jongeren tegen de borst. Veel leden besloten daarna door banken in beslag genomen panden te bezetten.

El País schatte eind vorig jaar dat waarschijnlijk meer dan 100.000 huizen in het land "illegaal bezet worden". Daarnaast zouden miljoenen huizen jaarlijks langdurig leegstaan, die nog steeds in het bezit zijn van banken of Spaanse burgers die er vrijwel niets mee doen.

Linkse Spaanse partijen willen de banken en andere partijen aanpakken om de lege huizen een doel te geven. PSOE, de partij van premier Pedro Sánchez, wil dat een nieuw voorstel ook maatregelen tegen hen neemt.