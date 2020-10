De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn positief op het coronavirus getest en gaan in isolatie, zo meldt Trump vrijdagochtend via Twitter.

Eerder testte Trumps adviseur Hope Hicks al positief op het coronavirus, waarna de president en zijn vrouw zich ook lieten testen. Trump liet via Twitter weten dat ze beiden per direct in isolatie zouden gaan. "We komen er samen doorheen."

De arts van het Witte Huis meldt dat het goed met de president gaat en dat hij zijn werk vanuit zijn ambtswoning kan voortzetten. Het is onduidelijk of Trump symptomen van COVID-19 vertoont.

In eerste instantie zei de president nog niet te weten of hij vanwege Hicks' besmetting uit voorzorg in quarantaine zou gaan, maar later liet hij weten zich daarop voor te bereiden.

Trumps positieve test kan politiek pijnlijk voor hem uitpakken. De president heeft herhaaldelijk gezegd dat het virus vanzelf zal verdwijnen en dat wetenschappers de situatie te negatief inschatten. Ook weigerde hij maandenlang een mondkapje te dragen.

Mogelijk meer mensen in omgeving van Trump besmet

In een interview met Fox News zei Trump dat hij en zijn vrouw nauw contact met Hicks hebben gehad. Zo ging zij dinsdagavond mee naar het debat tussen Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden. Hicks reist vaker mee in het presidentiële vliegtuig Air Force One. Het is dus mogelijk dat ze andere mensen in de omgeving van Trump heeft besmet.

In juli testte Trumps nationale veiligheidsadviseur Robert O'Brien positief op het coronavirus. Twee maanden daarvoor bleek Katie Miller, de perschef van vicepresident Mike Pence, besmet te zijn geraakt. Pence is vrijdag negatief getest.

Volgende maand vinden de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats. Op 15 oktober staat het eerstvolgende debat met de Democratische kandidaat Biden gepland. Vanwege de in de VS verplichte isolatie van veertien dagen is het nog niet zeker of het debat kan doorgaan.