De Amerikaanse president Donald Trump gaat in quarantaine omdat zijn adviseur Hope Hicks vrijdag positief testte op het coronavirus. Ook Trumps vrouw Melania gaat in quarantaine.

Na de besmetting van Hicks is Trump zelf ook getest. De uitslag van die test moet vrijdag binnenkomen. In eerste instantie zei Trump dat hij nog niet wist of hij in quarantaine zou gaan, maar daarna liet hij op Twitter weten dat hij zich hierop aan het voorbereiden was.

In een interview met Fox News zegt Trump dat hij en zijn vrouw allebei nauw contact met Hicks hebben gehad; zo ging ze dinsdagavond mee naar het presidentiële debat tussen Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden.

Hicks reist vaker mee in het presidentiële vliegtuig Air Force One. Het is dus ook mogelijk dat ze andere mensen die dicht bij Trump staan heeft besmet.

De adviseur is niet de eerste medewerker van Trump die besmet is geraakt met het virus. In juli testte zijn nationale veiligheidsadviseur Robert O'Brien positief op het coronavirus. Twee maanden daarvoor bleek Katie Miller, de perschef van vicepresident Mike Pence, besmet te zijn.

Hicks maakte in 2016 deel uit van het campagneteam van Trump voor de presidentsverkiezingen en was daarna actief als adviseur en communicatiedirecteur in het Witte Huis. In 2019 nam Hicks ontslag en ging ze aan de slag in de private sector, maar eerder dit jaar keerde ze terug in Washington.