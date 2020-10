De Europese leiders zijn het na urenlang onderhandelen eens geworden over sancties tegen Belarus wegens verkiezingsfraude. Aanvankelijk dwarsboomde Cyprus de gesprekken omdat het land wil dat de EU optreedt tegen Turkije, dat illegaal gas en olie in de Middellandse Zee aan het boren is, maar het eiland draaide bij.

De sancties tegen Belarus zijn gericht tegen veertig ambtenaren die betrokken zouden zijn bij de fraude. Zij mogen niet meer naar de EU reizen en hun banktegoeden worden bevroren.

Landen als Duitsland beargumenteerden dat eventuele sancties tegen Turkije de lopende gesprekken tussen Ankara en Griekenland over de boringen in de weg zullen zitten.

Voorlopig wordt er dus geen actie ondernomen, maar Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan opgeroepen om in discussie te gaan met Cyprus.

EU erkent herverkiezing van Lukashenko niet

De Europese Unie heeft besloten de herverkiezing van de Belarussische president Alexander Lukashenko niet te erkennen. Hiermee volgt de EU het Verenigd Koninkrijk en Canada, die al eerder sancties tegen Belarus instelden.

Belarus wordt verzocht nieuwe verkiezingen te houden. De sancties zijn niet alleen vanwege de verkiezingsfraude ingesteld, maar ook vanwege het harde optreden tegen demonstranten en oppositieleden in het Oost-Europese land.