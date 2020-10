Twee Franse journalisten van de krant Le Monde zijn donderdag zwaargewond geraakt bij een bombardement in Nagorno-Karabach. Ze worden zo snel mogelijk gerepatrieerd, zegt de Franse president Emmanuel Macron.

Volgens de hoofdredacteur van Le Monde gaat het om een fotograaf en een verslaggever. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. De twee liggen momenteel in een ziekenhuis in de Armeense enclave en zouden er slecht aan toe zijn.

In het gebied wordt hard gevochten tussen Azerbeidzjan en Armenië. Sinds zaterdagnacht is een jaren oud conflict weer opgelaaid om de enclave Nagorno-Karabach. Tientallen mensen zijn inmiddels omgekomen en er vielen honderden gewonden bij beschietingen over en weer.

De twee zouden geraakt zijn door een bombardement toen zij samen met andere journalisten huizen aan het filmen waren die zondag bij eerdere bombardementen vernietigd waren.

Het bombardement duurde ongeveer een minuut, zei Regis Gené, een journalist van het tv-station France 24: "Plotseling hoorden we een raket inslaan."

"We kunnen niet genoeg benadrukken hoe serieus en gevaarlijk dit conflictgebied op het moment is", waarschuwt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een vliegtuig om de twee te evacueren staat klaar, zei Macron nadat hij aankwam bij een top van de Europese Unie in Brussel. "We doen er alles aan om hun toestand nu te stabiliseren, zodat ze klaar zijn voor evacuatie".