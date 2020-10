In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn binnen een week twee vrouwen omgekomen bij groepsverkrachtingen. Beide vrouwen behoorden tot de dalits, de laagste rang in het Indiase kastenstelsel. Hun dood leidde tot protesten en grote woede onder de lokale bevolking.

De politie en lokale inwoners botsten woensdag na de crematie van een negentienjarige vrouw die dinsdag aan haar verwondingen bezweek. Haar familie zegt dat ze niet in overeenstemming met hun wensen is gecremeerd. Lokale autoriteiten ontkennen dit.

De vrouw zou een dag eerder zijn aangevallen op een veld in het district Hathras. Vier mannen zijn aangehouden in verband met haar dood. Volgens de politie zijn ze allemaal van een hogere kaste dan de vrouw.

Naar aanleiding van de onrust in het dorp waar de negentienjarige vrouw woonde, zijn 25 mensen gearresteerd. De politie heeft met een lokale noodverordening samenkomsten van meer dan vijf mensen verboden.

Een fatale groepsverkrachting van een 22-jarige vrouw in het district Balrampur schrok het land donderdag opnieuw op. Twee mannen zijn aangehouden.

India heeft nog altijd de reputatie een van de gevaarlijkste landen voor vrouwen te zijn. Gemiddeld elk kwartier wordt een vrouw verkracht in het land, dat ruim 1,3 miljard inwoners telt.

Onrust heeft politieke achtergrond

De achtergrond van de vermeende daders speelt een grote rol bij de onrust en protesten die deze week uitbraken verspreid over India.

Beide vrouwen behoorden tot de dalits, de allerlaagste rang van het traditionele kastenstelsel in India. Hoewel het eeuwenoude kastenstelsel officieel al tientallen jaren is afgeschaft, krijgen dalits nog veel te maken met stigmatisering en discriminatie.

De identiteit van slachtoffers van seksueel geweld mag volgens de Indiase wet niet vrijgegeven worden door de politie.

Leider dalitbeweging onder huisarrest geplaatst

Leden van politieke organisaties mogen volgens het noodbevel van de politie het dorp voorlopig niet in.

De leider van Bhim Army, een politieke beweging die strijdt voor rechten van de dalits, is daarom donderdag in huisarrest geplaatst. Chandrashekhar Azad probeerde het dorp van de negentienjarige te bezoeken, schrijft Times of India.

Ook twee leiders van de nationale oppositiepartij Indian Congress Party zijn onderweg naar het dorp tegengehouden. Rahul Gandhi en Priyanka Gandhi Vadra beschuldigen de politie van overmatig geweld tijdens de protesten.