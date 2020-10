De Russische oppositieleider Alexei Navalny denkt dat president Vladimir Poetin achter zijn vergiftiging zit, zegt hij donderdag tegen het Duitse blad Der Spiegel.

"Ik claim dat Poetin achter de misdaad zit", zegt Navalny tegen de krant. "Ik heb geen andere versie van wat er gebeurd kan zijn."

De oppositieleider werd in augustus ziek tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Hij mocht naar Duitsland om daar behandeld te worden. Onderzoekers stelden vast dat hij is vergiftigd met novichok. "Je voelt geen pijn, maar je weet dat je doodgaat", aldus Navalny over het moment dat het zenuwgif zijn werk begon te doen.

Na weken in het Berlijnse Charité-ziekenhuis is Navalny herstellende van de vergiftiging en verblijft hij nog altijd in Duitsland. Hij heeft eerder al laten weten dat hij terug naar Rusland wil. "Mijn taak is om onbevreesd te blijven", aldus de oppositieleider tegen Der Spiegel. "En ik ben onbevreesd."

Westerse landen eisen opheldering van Moskou, maar het bewind van president Poetin ontkent elke betrokkenheid. Het interview met Navalny wordt donderdagmiddag in zijn geheel gepubliceerd.