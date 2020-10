Een schikking voor het bedrag van 800 miljoen dollar (zo'n 682 miljoen euro) tussen hotel- en casinogroep MGM Resorts en de overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers van de massamoord in Las Vegas op 1 oktober 2017 is bekrachtigd door een rechtbank. 58 personen kwamen drie jaar geleden om het leven toen een schutter vanuit een MGM-hotelkamer het vuur opende op een countryfestival.

De schikking werd vorig jaar al getroffen tussen de nabestaanden en MGM Resorts. Het hotel had honderden claims binnengekregen na de aanslag.

Nabestaanden en slachtoffers meenden dat het hotel niet genoeg had gedaan om te voorkomen dat de schutter zijn wapens mee naar binnen kon nemen. In de kamer van de schutter werden ruim twintig vuurwapens gevonden.

In eerste instantie werd een bedrag van 735 miljoen dollar afgesproken, maar dit kon nog oplopen. Dit zou afhangen van hoeveel eisers zich zouden melden voor de zaak. MGM wilde de claims in eerste instantie aanvechten, maar besloot om "de slachtoffers de kans te geven om door te gaan". De schikking is volgens de hotelketen geen erkenning van aansprakelijkheid.

Bij de schietpartij vuurde de 64-jarige Stephen Paddock vanuit zijn hotelkamer gedurende elf minuten met automatische wapens meer dan duizend kogels af op bezoekers van een muziekfestival. Daarbij vielen 58 doden en ruim achthonderd gewonden. Paddock beroofde zichzelf van het leven toen agenten zijn kamer naderden.