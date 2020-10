België krijgt na bijna vijfhonderd dagen onderhandelen een nieuwe federale regering. De 44-jarige Vlaamse liberale leider Alexander De Croo wordt de nieuwe premier van het land.

De Croo en coformateur Paul Magnette, leider van de Waalse socialisten, hebben dit woensdag op een persconferentie bekendgemaakt. Dit deden ze nadat ze bij koning Filip verslag hadden gedaan van het regeerakkoord dat eerder op de dag bereikt werd. Magnette feliciteerde De Croo en wenste hem succes "met de équipe die jij gaat leiden".

De Vlaamse en Waalse sociaaldemocraten, groenen en liberalen plus de Vlaamse christendemocraten kwamen na een marathonvergadering van meer dan 21 uur tot een akkoord over het beleid en de begroting. "We hebben de voorbije dagen en nachten gedaan wat té lang onmogelijk leek in ons land, namelijk het vormen van een federale regering", zegt De Croo.

De zogenoemde Vivaldi-coalitie met zeven partijen moet de eerste volwaardige regering vormen sinds de regering-Michel I. Toen die regering in 2018 viel, werd besloten met een demissionaire regering verder te gaan tot de verkiezingen in mei.

België zat uiteindelijk 493 dagen zonder een federale regering omdat de winnaars in Vlaanderen en Wallonië niet met elkaar wilden samenwerken. Donderdag vervalt het mandaat van de tijdelijke 'coronaregering' van premier Sophie Wilmès.

Met de komst van De Croo krijgt België na negen jaar weer een Vlaamse premier.