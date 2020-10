De man die vorige week twee personen neerstak voor het oude kantoor van Charlie Hebdo in Parijs, wist niet dat de redactie van het satirische tijdschrift was verhuisd. Hij was van plan het kantoor in brand te steken, meldt de lokale openbaar aanklager dinsdag.

Diverse Franse media meldden afgelopen weekend al op basis van bronnen dat Charlie Hebdo het doelwit van de aanval was. De openbaar aanklager in Parijs bevestigt dat nu.

De verdachte had drie flessen terpentine bij zich, een zeer brandbare vloeistof. "Zijn oorspronkelijke plan was om het kantoor van het tijdschrift te betreden, mogelijk met behulp van een hamer, en daarna het in brand te steken met terpentine", aldus de aanklager.

De twee slachtoffers werden vrijdag door de man aangezien als medewerkers van Charlie Hebdo, terwijl ze in werkelijkheid werken voor een productiebedrijf dat is gevestigd in het pand waar Charlie Hebdo vóór de terroristische aanslag in 2015 vanuit opereerde.

De redactie werd toen aangevallen wegens de publicatie van spotprenten van de profeet Mohammed. Er vielen twaalf doden, waarna het kantoor naar een geheime locatie verhuisde. In de aanloop naar het proces dat begin deze maand startte, publiceerde Charlie Hebdo opnieuw deze omstreden spotprenten.

De openbaar aanklager zegt dat op de telefoon van de verdachte, een 25-jarige man met de Pakistaanse nationaliteit, een video van hem is gevonden waarin hij over zijn plan vertelt. Daarin zegt hij "in opstand te komen" tegen de in Frankrijk gepubliceerde prenten.