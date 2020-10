Emir Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, het staatshoofd van Koeweit, is op 91-jarige leeftijd overleden. Het overlijden van de emir, die al langere tijd kampte met gezondheidsproblemen, werd dinsdag bekendgemaakt op de staatstelevisie.

Emir Sabah was sinds juli in de Verenigde Staten voor een behandeling van een niet nader benoemd medisch probleem.

Terwijl de emir voor behandeling in de Verenigde Staten was, nam kroonprins en tevens halfbroer sjeik Nawaf Al Ahmad Al Sabah zijn taken waar. Hij informeerde het kabinet op 14 september nog over de gezondheid van het staatshoofd, die volgens hem aan de beterende hand was.

In de wet van het land is vastgelegd dat de kroonprins automatisch opvolger van de emir wordt. De 83-jarige Nawaf is dan ook door het kabinet aangewezen als opvolger van Sabah. Hij krijgt ook de taak om een nieuwe kroonprins aan te wijzen. Dit moet zowel met goedkeuring van de oudere familieleden als het parlement gebeuren.

Emir Sabah regeerde Koeweit sinds 2006 en stond bekend als een gematigd leider. Koeweit is een belangrijke bondgenoot van de VS en probeerde eerder te bemiddelen in het conflict tussen Saoedi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten.