Amnesty International heeft dinsdag alle projecten in India stopgezet, nadat de Indiase regering bankrekeningen van de mensenrechtenorganisatie bevroor. Amnesty noemt de blokkade een vergeldingsactie omdat de organisatie kritische rapporten over mensenrechtenschendingen in India heeft gepubliceerd.

"Dit is een schandelijke daad van de Indiase regering, die ons dwingt voorlopig te stoppen met het cruciale mensenrechtenwerk van Amnesty India", zegt Julie Verhaar, waarnemend secretaris-generaal van Amnesty International tegen persbureau ANP.

In de rapporten schreef de organisatie volgens persbureau Reuters onder meer over een tekort aan politieverantwoording tijdens rellen in de Indiase hoofdstad New Delhi afgelopen februari. Ook zou de regering Hindoestaanse propaganda verspreiden, terwijl dat tegen de democratie van India ingaat, die een seculaire basis heeft. Amnesty vreest dat de propaganda zal leiden tot onderdrukking van de moslimminderheid in het land.

Amnesty heeft alle campagnes en onderzoeken in India stopgezet. Ook zal de mensenrechtenorganisatie al haar personeel in India ontslaan. Er wordt nog gekeken hoe de werkzaamheden in het land voortgezet kunnen worden.

'India: Amnesty ontvangt buitenlands geld'

India blokkeert de rekeningen sinds 10 september, naar eigen zeggen omdat Amnesty International illegaal buitenlands geld ontving waarmee de organisatie wetten overtrad. Amnesty noemt die bewering ongefundeerd.

In 2018 werden de rekeningen van Amnesty ook al eens geblokkeerd door de Indiaanse regering. Ook toen werd het illegaal ontvangen van buitenlands geld als reden genoemd.