Een Chinese kleuterdocente heeft de doodstraf opgelegd gekregen, omdat Chinese autoriteiten hebben vastgesteld dat zij vorig jaar 25 kinderen heeft vergiftigd. Een van deze kinderen is overleden. Volgens BBC News is het nog niet duidelijk of ze wordt geëxecuteerd of een dodelijke injectie krijgt toegediend.

De rechtbank omschreef de verdachte als "verachtelijk" en "gemeen". Het zou bovendien niet de eerste keer zijn geweest dat ze mensen heeft vergiftigd. Ook haar man zou eerder hierdoor lichtgewond zijn geraakt.

In beide gevallen maakte de vrouw gebruik van natriumnittriet. Dat wordt doorgaans gebruikt voor het conserveren van vleesproducten, maar kan in grote hoeveelheden giftig zijn.

De kleuterjuf zou de stof met de pap van de kleuters hebben vermengd, waarna velen van hen flauwvielen of moesten overgeven.

Het motief van de vrouw is onduidelijk gebleven. Mogelijk wilde zij wraak nemen op een collega na een uit de hand gelopen discussie over hoe voor de kleuters gezorgd moet worden.