De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de afgelopen vijftien jaar zeker tien jaar geen inkomstenbelasting betaald. Dat blijkt uit zijn belastingaangifte die The New York Times in handen heeft gekregen.

De Amerikaanse krant heeft inzage gekregen in Trumps belastingaangiftegegevens van de afgelopen twintig jaar.

Uit de documenten blijkt onder meer dat Trump in 2016 en 2017 slechts 750 dollar aan jaarlijkse inkomstenbelasting zou hebben betaald. Ook zou de Amerikaanse president tien jaar lang geen inkomstenbelasting hebben betaald omdat hij zou hebben aangegeven te weinig te hebben verdiend. Trump behoort tot de rijkste inwoners van de Verenigde Staten.

Tijdens een persconferentie bestempelde Trump het bericht van The New York Times als "nepnieuws". Zijn advocaat Alan Garten zegt tegenover de krant dat de president in de afgelopen twintig jaar miljoenen dollars aan belastinggeld heeft betaald.

32 Trump reageert op berichten belastingontduiking: 'Nepnieuws'

Trump wil belastingaangifte privé houden

Trump probeert al jaren te voorkomen dat hij zijn belastingaangiften moet delen, terwijl hij tijdens de presidentsverkiezingen in 2016 beloofde deze openbaar te maken. Presidenten geven deze gegevens doorgaans altijd vrij, volgens een oude traditie.

De Democraten vermoeden dat Trump details over zijn persoonlijke vermogen en mogelijke door zijn presidentschap veroorzaakte conflicten met zakenpartners wil achterhouden.

In juli oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat Trump zijn financiële boekhouding inclusief zijn belastingaangiftes moet vrijgeven aan de openbaar aanklager in New York vanwege een rechtszaak over zwijggeld. Deze gegevens zouden niet gedeeld worden met het Huis van Afgevaardigden.