Bij het opgelaaide geweld tussen Armenië en Azerbeidzjan om de afgescheiden regio Nagorno-Karabach zijn zondag ook burgerslachtoffers gevallen. Dat stelt het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC). De regering van de niet-internationaal erkende regio Nagorno-Karabach zegt dat bij geweld door Azerbeidzjaanse troepen ten minste zestien soldaten zijn gedood en nog eens honderden mensen zijn verwond.

De Azerbeidzjanen stellen dat bij bombardementen van Armeense zijde zeker vijf mensen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers zouden allemaal deel hebben uitgemaakt van dezelfde familie.

Zowel de autoriteiten in Bakoe (Azerbeidzjan) als Jerevan (Armenië) bevestigen dat er meer burgerslachtoffers zijn, zonder daarbij concrete aantallen te noemen.

Het Rode Kruis roept de betrokken partijen op om de bevolking en de infrastructuur te beschermen. Het ICRC is onafhankelijk en ziet toe op naleving van de mensenrechten in conflictgebieden. Medewerkers van het Rode Kruis zijn al sinds het begin van het conflict in de jaren negentig aanwezig in Nagorno-Karabach.

Het Armeense ministerie van Defensie kondigde een staat van beleg af om de situatie in Nagorno-Karabach (foto: ANP).

Azerbeidzjan en Armenië ruziën vaker over de afgescheiden regio. Toch lijkt de escalatie van zondag de grootste sinds 2016, toen een schietincident leidde tot een bloedige vierdaagse oorlog. De Minsk-groep, onder leiding van Rusland, Frankrijk en de Verenigde Staten, van de Verenigde Naties bemiddelde toen bij het naleven van de afgesproken wapenstilstand.

Armenië, Nagorno-Karabach en Azerbeidzjan hebben inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. In Armenië is de mannelijke bevolking gemobiliseerd en ook Azerbeidzjan heeft zijn troepen in hoge staat van paraatheid gebracht.

80 Geweld laait op tussen Azerbeidzjan en Armenië

'Zeven dorpen heroverd'

Azerbeidzjan stelt zondag zeven dorpen te hebben heroverd in Nagorno-Karabach. Het zou gaan om gebieden in de regio's Füsuli en Jabrayil. Dat gebeurde tijdens een militaire operatie om het gebied "vrij te maken van Armeense bezetting", aldus minister van Defensie Zakir Hasanov in Bakoe aan Azerbeidzjaanse media.

Armenië zegt op zijn beurt twintig drones, drie helikopters en dertig tanks van Azerbeidzjan te hebben vernietigd.

De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev sprak zondag het land toe om het oplaaiende geweld in de regio (foto: ANP).

Nagorno-Karabach maakt officieel deel uit van het islamitische Azerbeidzjan. Na een groot conflict begin jaren negentig over de onafhankelijkheid van het gebied, verloor Azerbeidzjan de controle. In Nagorno-Karabach wonen overwegend christelijke Armeniërs. De Armeense regering heeft veel invloed op het gebied.

Frankrijk en Rusland riepen beide partijen zondag opnieuw op om de eerder afgesproken wapenstilstand na te leven. Ook voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, eiste dat Azerbeidzjan en Armenië weer om de onderhandelingstafel gaan zitten.

Een groot conflict in de regio kan de stabiliteit in de Zuid-Kaukasus in gevaar brengen. Het gebied is een belangrijke doorvoerroute voor olie en gas naar het westen.