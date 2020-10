Tienduizenden mensen zijn zondag opnieuw aan het demonstreren in Belarus. Betogers hielden in Minsk een mars voor de gevluchte oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya, die vanuit buurland Litouwen probeert een transitie van de regering voor elkaar te krijgen. De demonstranten vinden dat zij de echte president is.

De betogers spraken in hoofdstad Minsk van een "inauguratie door het volk", verwijzend naar zittend president Alexander Lukashenko. Hij werd vorige week onaangekondigd beëdigd voor zijn zesde termijn.

Naar schatting zijn zo'n 50.000 mensen aan het demonstreren in Minsk. Ook op andere plekken in het land werd gedemonstreerd. De Belarussische veiligheidstroepen traden zondag wederom hard op.

Er zouden volgens de Belarussische autoriteiten al ten minste 200 demonstranten zijn opgepakt. In de oostelijke stad Gomel zette de politie volgens het Russische persbureau Tass traangas in om de demonstranten uiteen te drijven. Pleinen en straten werden door militaire voertuigen afgezet. Ook zaterdag werden bij grote betogingen zeker 150 personen opgepakt.

De betogers zijn al zeven weken aan het demonstreren tegen de verkiezingen van 9 augustus, waarbij Lukashenko volgens de uitslag ruim 80 procent van de stemmen kreeg. Vrijwel niemand gaat ervan uit dat deze uitslag klopt.

Oppositie claimt winst

De oppositie en de betogers claimen dat de belangrijkste oppositiekandidaat Tikhanovskaya heeft gewonnen. Zij kreeg volgens de officiële uitslag echter slechts 10 procent van de stemmen.

Inmiddels is vrijwel de hele oppositie opgepakt of gevlucht uit het Oost-Europese land. Een Coördinatieraad, onder leiding van Tikhanovskaya, probeert nu vanuit het buitenland steun te krijgen voor een vreedzame machtstransitie.

Lukashenko wil hier niets van weten en probeert zijn grip op het land te versterken door hardhandig op te treden tegen de betogers. Daarnaast zoekt hij verdere steun bij zijn Russische evenknie Poetin, die zijn steun heeft toegezegd aan Belarus.

Onder meer de Verenigde Naties zijn een onderzoek begonnen naar mogelijke mensenrechtenschendingen in het land.