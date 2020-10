Aankomende week zal Duitsland de eerste vijftig minderjarige vluchtelingen opvangen die zonder begeleiding in kamp Moria op Lesbos zaten. Hierna moeten er nog honderd vanuit het Griekse eiland naar Duitsland komen.

Samen met de onbegeleide jongeren komen er ook twintig kinderen die medische zorg nodig hebben, maar wel gezelschap hebben van familieleden. In totaal komen woensdag 140 mensen aan in Duitsland.

Na de brand in het overbevolkte vluchtelingenkamp Moria kwamen ruim dertienduizend mensen zonder onderdak te zitten, onder wie ongeveer vierhonderd minderjarige asielzoekers. Een deel van hen is verplaatst naar een noodkamp, maar een aantal lidstaten van de Europese Unie wil Griekenland helpen door vluchtelingen op te nemen.

Eerder deze maand zegde Nederland toe om honderd migranten op te nemen, mocht Griekenland daarom vragen. Hierbij gaat het om vijftig kinderen en vijftig kwetsbare personen.

Mensen moesten in Moria wachten op asielaanvraag

Moria was het gevolg van de zogenoemde Turkijedeal. Hierin maakten de EU en Turkije afspraken over de opvang van migranten en asielaanvragen. Vluchtelingen worden vastgehouden op de 'hotspot' Lesbos, terwijl hun asielaanvragen in behandeling worden genomen.

Doordat zo'n aanvraag maanden tot jaren kan duren en de migrantenstroom niet ophoudt, raakte het kamp overvol te zitten. Hoewel er plek was voor drieduizend mensen, kwamen er dertienduizend mensen te wonen. Pogingen om het kamp te ontlasten lukten niet.

De branden ontstonden twee weken geleden. Moria was in isolatie geplaatst wegens de uitbraak van COVID-19 in het kamp. Mogelijk zouden mensen brandjes hebben gesticht uit protest tegen deze maatregelen, maar dit is niet bewezen. De Griekse politie heeft vijf personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de branden.