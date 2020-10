Zwitserse stemmers hebben met een ruime meerderheid tegen een voorstel gestemd om het vrije verkeer van mensen vanuit de Europese Unie in te perken, blijkt uit een eerste exitpoll.

Een ruime meerderheid van 63 procent stemde bij het bindend referendum tegen het voorstel van de rechtse Volkspartij (SVP). 37 procent was voor, aldus een eerste telling van de Zwitserse omroep SRF.

Zwitserland heeft een verdrag getekend met de EU, waarmee het land vrij verkeer vanuit de lidstaten toestaat. De Zwitserse Volkspartij wil immigratie in eigen handen nemen en het akkoord schrappen. Eerder won de partij met een krappe meerderheid een referendum om een quotum op immigratie in te stellen.

Bijna elke opiniepeiling voorspelde dat het voorstel geen meerderheid zou halen onder Zwitserse kiezers. Als het voorstel was goedgekeurd, had dit de banden met de EU, de grootste handelspartner van het land, ook ernstig in gevaar kunnen brengen.

De Volkspartij zegt dat de huidige liberale regeling gemiddeld 75.000 EU-burgers per jaar heeft aangetrokken, wat volgens de partij de oorzaak is van overbevolking, stijgende huisvestingskosten en een overbelast welzijnssysteem.

Maar tegenstanders van het plan vrezen dat het tekort aan geschoolde werknemers dan zal toenemen en de rijkdom van Zwitserland in gevaar komt.

Zo'n 68 procent van de 2,1 miljoen buitenlanders in Zwitserland zijn burgers van de EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein; landen die net als Zwitserland het Europese Vrijhandelsverdrag (EFTA) hebben getekend.

Dankzij het verdrag kunnen ook Zwitsers vrij in en uit de EU reizen. Zo'n 450.000 Zwitsers wonen in de Europese Unie.