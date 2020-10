Spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan zijn zondag opgelopen, doordat beide landen elkaar beschuldigen van aanvallen op elkaar. Armenië zegt dat Azerbeidzjan nederzettingen in de regio Nagorno-Karabach heeft aangevallen en Azerbeidzjan stelt dat Armenië militaire posities en burgers heeft aangevallen.

Armeense troepen zouden twee helikopters uit Azerbeidzjan hebben neergehaald, evenals drie drones. Azerbeidzjan zegt dat Armenië burgers heeft gedood bij aanvallen op woonwijken en militaire posities. Azerbeidzjaanse troepen zijn uitgerukt naar het grensgebied en het land wil "vergeldingsmaatregelen" nemen tegen Armenië.

Armenië zegt dat Azerbeidzjan volledige verantwoordelijkheid heeft voor de situatie en dat er een "gepaste militaire en politieke reactie" zal komen. Het land zegt zich te wapenen tegen een "Azerbeidszjaanse invasie".

In Armenië en Nagorno-Karabach is de noodtoestand uitgeroepen en de krijgsmachten worden volledig gemobiliseerd. Het leger heeft nu de autoriteit in deze gebieden. Azerbeidzjan beweert dat het de krijgsmacht niet volledig hoeft te mobiliseren, omdat het al genoeg actieve troepen heeft.

Vaker conflict over Nagorno-Karabach

Nagorno-Karabach is officieel een regio van Azerbeidzjan, maar is eigenlijk autonoom. Toen de Sovjet-Unie in 1991 uit elkaar viel, verklaarde de regio zichzelf onafhankelijk. Wel is er sprake van Armeense invloed in Nagorno-Karabach.

Beide landen hebben al meerdere conflicten gehad over het gebied. Er is officieel een staakt-het-vuren, maar beide landen beschuldigen elkaar vaker van aanvallen rond het gebied en langs de eigen grens.