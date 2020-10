De politie heeft vier aanhoudingen verricht in het onderzoek naar de kaping van een helikopter in het Belgische Deurne afgelopen vrijdag. Dat bevestigt het parket van Antwerpen zondag aan VRT NWS. De daders wilden de gekaapte helikopter mogelijk gebruiken bij een ontsnappingspoging uit een Brusselse gevangenis, maar dat mislukte.

Het is nog onduidelijk wie er precies zijn opgepakt en wat hun rol is in de kaping, schrijft het nieuwsmedium.

De helikopter werd gekaapt door drie gewapende mannen. Het drietal had de helikopter enige tijd geleden geboekt bij een verhuurbedrijf. Bij de boeking lieten de mannen weten een grote helikopter te willen, geschikt voor zes personen en een piloot met veel ervaring.

Eenmaal in de lucht bedreigden de mannen de piloot en dwongen haar richting de gevangenis ten zuiden van Brussel te vliegen. Het toestel cirkelde enige tijd boven de gevangenis, maar vloog weg toen een politiehelikopter verscheen. De helikopter landde op een parkeerplaats in Heilissem, waar de daders op de vlucht sloegen.

Of de kapers iemand uit de gevangenis probeerden te bevrijden is vooralsnog onbekend.