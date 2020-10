België meldt zondag dat er in de afgelopen week dagelijks gemiddeld 1.529 nieuwe positieve coronatests zijn vastgesteld. Dat is een stijging van 25 procent ten opzichte van een week eerder, meldt Sciensano, het Belgische nationale volksgezondheidsinstituut.

Bij onze zuiderburen worden momenteel 626 COVID-19-patiënten behandeld in het ziekenhuis. 120 van die patiënten liggen op de intensive care (ic), van wie de helft aan de beademing ligt.

Volgens Sciensano worden dagelijks gemiddeld 65 patiënten opgenomen in Belgische ziekenhuizen, 44 procent meer dan het gemiddelde van een week eerder.

Het aantal personen in België dat overleed aan de gevolgen van het coronavirus is nu gemiddeld vier per dag, één meer dan de week ervoor.

Brussel voert vanaf maandag nieuwe maatregelen in

In de Belgische hoofdstad Brussel gelden vanaf maandag strengere maatregelen, vanwege de stijging van het aantal nieuwe besmettingen. Belgische media melden dat horecagelegenheden om 23.00 uur de deuren moeten sluiten en op drukke plekken blijft een mondkapjesplicht van kracht.

Alle winkels die levensmiddelen verkopen moeten om 22.00 uur dicht en op openbare markten mag geen eten meer worden geconsumeerd. Tussen 23.00 uur en 6.00 uur geldt er een samenscholingsverbod voor meer dan tien mensen.