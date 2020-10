De Mexicaanse autoriteiten hebben arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de militairen die mogelijk betrokken zijn geweest bij de verdwijning van 43 studenten in 2014, heeft onderzoeksleider Omar Gomez zaterdag gezegd.

De studenten verdwenen in 2014 in de stad Iguala in de Mexicaanse staat Guerrero. Ze werden vermoedelijk ontvoerd door politieagenten en daarna overgedragen aan een criminele organisatie. Leden van die organisatie hebben later toegegeven dat de studenten zijn vermoord en dat hun lichamen zijn verbrand.

Een internationaal rechercheteam beschuldigde het Mexicaanse leger er in 2016 al van betrokken te zijn geweest bij de verdwijningen. De militairen zouden belangrijk bewijsmateriaal achterhouden, waaronder foto's en video's van een studentenprotest in 2014.

De stoffelijke resten van twee van de 43 studenten zijn teruggevonden. In november 2019 werden er onder meer botten gevonden. Uit identificatie door onderzoekers van de universiteit van het Oostenrijkse Innsbruck bleek afgelopen juli dat het ging om de botten van de verdwenen student Christian Alfonso Rodríguez. Ook in december 2014 werd er een stoffelijk overschot geïdentificeerd in de zaak.

Duizenden protesteerden tegen verdwijning

In januari 2015 werden de studenten officieel doodverklaard. De autoriteiten gingen ervan uit dat ze alle 43 waren "ontvoerd, gedood en verbrand". Vervolgens zouden hun lichamen in een rivier zijn gegooid. De vondst van de stoffelijke resten spreekt dit echter tegen.

De zaak leidde in heel Mexico tot grote protesten. Duizenden mensen protesteerden tegen de autoriteiten, die ze verantwoordelijk houden voor de verdwijningen. De huidige president, Andrés Manuel López Obrador, beloofde bij zijn aantreden om aandacht te geven aan de zaak.