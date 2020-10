Donald Trump heeft zaterdag Amy Coney Barrett voorgedragen als nieuwe opperrechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof. De Amerikaanse president maakte zijn nominatie bekend tijdens een bijeenkomst bij het Witte Huis. De conservatieve Barrett is voorgedragen als opvolger van Ruth Bader Ginsburg, die vorige week vrijdag op 87-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Trump liet vorige week al weten dat de opvolger van de progressieve opperrechter Ginsburg waarschijnlijk een vrouw zou worden. "Ik denk dat het een vrouw moet zijn, omdat ik vrouwen eigenlijk veel leuker vind dan mannen", zei de president. Hij noemde Barrett toen al als mogelijke kandidaat.

De 48-jarige Barrett staat bekend als een conservatieve rechter. Ze is nu nog rechter aan het federale hof van beroep in Chicago. Eerder was ze hoogleraar rechten aan de Universiteit van Notre Dame in de staat Indiana. In 2018 werd ze ook al genoemd als mogelijke vervanger van opperrechter Anthony Kennedy, die met pensioen ging. Uiteindelijk koos Trump toen voor Brett Kavanaugh.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof is het belangrijkste rechtsorgaan van de Verenigde Staten. De rechters worden benoemd voor het leven, dus de voorkeur van de benoemde kandidaat kan langdurig invloed hebben. Barrett is de derde rechter die Trump sinds zijn aanstelling in 2017 mag voordragen. Eerder benoemde hij twee conservatieven als opperrechter: Neil Gorsuch in 2017 en Kavanaugh in 2018.

Conservatieve meerderheid versterkt door keuze Barrett

In totaal zijn er negen rechters, van wie één opperrechter. Momenteel zijn er vijf conservatieve rechters en sinds het overlijden van Ginsburg drie met een liberalere inslag.

De rechters spelen een belangrijke en beslissende rol in de Amerikaanse politiek. Zo legaliseerde het Hooggerechtshof abortus in 1973 en het homohuwelijk in 2015.

Als gevolg van de benoeming van Barrett zal de conservatieve meerderheid van het Hooggerechtshof nog verder worden versterkt. Dit betekent onder meer dat het makkelijker wordt om eerdere besluitvorming terug te draaien.

Amy Coney Barrett is voorgedragen als opvolger van Ruth Bader Ginsburg. (Foto: ANP)

Republikeinen blokkeerden in 2016 benoeming

De Democraten willen dat er wordt gewacht met de benoeming tot na de presidentsverkiezingen op 3 november, net als de Republikeinen deden in 2016.

Ze blokkeerden na het overlijden van rechter Antonin Scalia de aanstelling van de progressieve rechter Merrick Garland door de toenmalige president Barack Obama. De Republikeinen vonden dat een president in het laatste jaar van zijn termijn geen nieuwe opperrechter meer mag aanstellen.

De Senaat moet de benoeming overigens nog goedkeuren. Op dit moment hebben de Republikeinen echter de meerderheid in de Senaat.