In de Alpen en de Pyreneeën is dit jaar al vroeg in het jaar sneeuw gevallen. Op een hoogte van 1.300 meter viel volgens het Franse BFMTV vrijdag de eerste sneeuw in de Pyreneeën.

De zender meldt zaterdag dat de sneeuwval in de Alpen en Pyreneeën in september bijzonder vroeg is, maar niet uniek. Eind augustus viel al in korte tijd 15 centimeter sneeuw in de Zwitserse Alpen. Die sneeuw bleef maar even liggen door een overtrekkend warmtefront.

Het Franse departement Savoie in de Alpen kreeg zaterdag te maken met zo'n 30 centimeter sneeuw. Later op de dag valt mogelijk ook in het Zuid-Franse departement Hautes-Pyrénées en het Spaanse Baskenland ongeveer 30 centimeter.

Ook de bergen in de Zwitserse, Italiaanse en Oostenrijkse Alpen worden niet ontzien dit weekend. Zo kan in Tirol volgens weermodellen zaterdag en zondag tot wel 50 centimeter sneeuw vallen. Op beelden is te zien dat daar zaterdag al een dik pak sneeuw ligt.

In het Centraal Alpenmassief in Frankrijk valt maandag naar verwachting zo'n 2 à 3 centimeter sneeuw. Het is voor het eerst sinds vijftig jaar dat daar zo vroeg in het jaar sneeuw voorkomt.

Méteo France voorspelt dat de eerste sneeuw op sommige plekken in de Pyreneeën zaterdag al zal smelten. De weerdienst verwacht overlast als gevolg van dit smeltwater. Voor twee departementen is zaterdag code oranje afgegeven.