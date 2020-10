De vorige maand aangewezen nieuwe premier van Libanon, Mustapha Adib, heeft zaterdag laten weten op te stappen. Adib stopt omdat het hem naar eigen zeggen niet is gelukt een kabinet te vormen.

Adib zegt dat hij het besluit tot opstappen nam na overleg met president Michel Aoun. De onderhandelingen over het vormen van een regering liepen spaak toen de minister van Financiën moest worden aangewezen. De sjiitische partijen Amal en Hezbollah wilden geen afstand doen van dit departement.

Voordat Adib op 31 augustus werd aangewezen als opvolger van de opgestapte premier Hassan Diab, werkte hij als ambassadeur in Duitsland.

Het opstappen van de 48-jarige Adib zet het land terug in een politieke crisis. Libanon kent al een problematische politieke situatie en zit momenteel in een diepe economische recessie.

Die situatie verslechterde verder na de grote explosie in de haven van hoofdstad Beiroet begin augustus, waarbij 190 mensen om het leven kwamen. Het land bevindt zich in de ergste crisis sinds de burgeroorlog die woedde tussen 1975 en 1990.

Een nieuwe regering is nodig om hervormingen door te kunnen voeren. Met die hervormingen kan het land aanspraak doen op de nodige financiële steun van het buitenland.

Sektarisch systeem maakt vormen regering lastig

De benoeming van Adib was een compromis dat was gesloten door de grootste partijen van het land. De Libanese politiek kent een sektarische machtsverdeling. Zo moet de positie van premier naar een soennitische politicus gaan. President Aoun zei eerder daarvan af te willen en van het land een seculiere staat te maken.

De Franse regering voert veel druk uit op Libanon om hervormingen door te voeren en dreigde met sancties bij het mislukken van een nieuwe regering. Voordat Libanon in 1943 onafhankelijk werd, bestuurden de Fransen het land. Ook daarna bleef Frankrijk veel invloed hebben op Libanon.

De in augustus opgestapte regering van Diab neemt nog steeds de taken waar in het land. Diab was zelf pas sinds januari premier.