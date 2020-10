In het noordoosten van Oekraïne is vrijdagavond een militair transportvliegtuig gecrasht en in brand gevlogen. Daarbij zouden minstens 22 mensen om het leven zijn gekomen.

Het vliegtuig vervoerde 28 militairen, onder wie piloten van de luchtmacht en cadetten.

Minstens twee mensen zijn gewond geraakt en in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Reddingswerkers zijn bezig om tussen de wrakstukken naar vier inzittenden te zoeken.

Het vliegtuig crashte tijdens een landing, ongeveer 2 kilometer bij een militair vliegveld vandaan, aldus de Oekraïense autoriteiten. Er wordt onderzocht hoe het vliegtuig kon neerstorten.