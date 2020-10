De Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg, die vorige week overleed op 87-jarige leeftijd, schreef vrijdag geschiedenis door als eerste vrouw en eerste Joodse Amerikaan herdacht te worden in het Capitool in Washington.

De kist met het lichaam van Ginsburg, die ook vaak RBG werd genoemd, stond in het Capitool. Normaal gesproken gebeurt dat alleen bij overleden militairen en presidenten.

Bij de afscheidsceremonie waren tientallen prominente Amerikanen aanwezig, onder wie president Donald Trump en presidentskandidaat Joe Biden. Ook vicepresidentskandidaat Kamala Harris was erbij.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, opende de herdenking. Ook Ginsburgs persoonlijke trainer herdacht haar. De opperrechter stond bekend om haar fanatisme bij het sporten, dus haar trainer besloot uit respect drie push-ups voor haar kist te doen.

Buiten op straat stonden duizenden mensen om hun respect te betuigen aan Ginsburg (foto: ANP).

Door het coronavirus kon slechts een beperkt aantal personen de herdenking bijwonen. Volgende week wordt ze in besloten kring begraven op de militaire begraafplaats Arlington in de buurt van Washington.

Ginsburg werd in 1993 lid van het negenkoppige Hooggerechtshof, nadat toenmalig president Bill Clinton haar had voorgedragen. Een dergelijke benoeming is voor het leven. Ginsburg stond bekend als progressief en sprak zich veelvuldig uit voor vrouwenrechten en minderheden.

Trump wil rechter zo snel mogelijk vervangen

De dood van Ginsburg zorgde meteen voor een tweespan in de Amerikaanse politiek. Haar wens was om pas vervangen te worden na de presidentsverkiezingen, maar president Trump wil dit al voor de verkiezingen gaan doen. Democraten willen hier echter mee wachten.

Hoewel rechters in het Hooggerechtshof onafhankelijk moeten zijn, zijn ze in de praktijk toch vaak politiek gekleurd. Ze hebben veel invloed op grote wetsvoorstellen in de Verenigde Staten, zoals gelijkheid voor homostellen, abortus en wapenwetgeving.

De progressieve Ginsburg wordt mogelijk door Trump zo snel mogelijk vervangen voor een conservatieve rechter. De naam van rechter Amy Coney Barrett wordt veelvuldig genoemd. CNN stelde vrijdag op basis van bronnen in het Witte Huis dat zij zaterdag zal worden voorgedragen door de president.