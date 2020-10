De Franse minister Gerald Darmanin (Binnenlandse Zaken) beschouwt de steekpartij van vrijdag bij het voormalige kantoor van Charlie Hebdo als een terroristische aanslag. De politie heeft vrijdagavond nog eens vijf personen aangehouden. Twee verdachten werden eerder op de dag al opgepakt.

Bij de steekpartij raakten twee personen gewond. Ze zijn inmiddels buiten levensgevaar. In januari 2015 vond bij het kantoor van Charlie Hebdo al een terroristische aanslag plaats, daarbij kwamen destijds twaalf mensen om het leven.

Volgens Darmanin is de hoofdverdachte een achttienjarige man uit Pakistan, die drie jaar geleden naar Frankrijk kwam. Hij zou een bekende van de autoriteiten zijn geweest vanwege illegaal wapenbezit. De andere verdachte was een man uit Algerije.

De vijf mannen die later op vrijdag werden opgepakt zijn volgens Franse media geboren tussen 1983 en 1996. Ze werden gearresteerd in de Parijse voorstad Pantin tijdens een huiszoeking in de woning van de hoofdverdachte.

Vrijdagochtend werd direct na de steekpartij de omgeving rond het oud-kantoor ruim afgezet door de politie. Scholen hielden kinderen binnen en ook een aantal metrostations werd gesloten.

Steekpartij vlak bij voormalig kantoor Charlie Hebdo

De twee slachtoffers zijn werkzaam voor een productiebedrijf dat documentaires en journalistieke items maakt. Hun kantoor zat op hetzelfde adres als het voormalig kantoor van Charlie Hebdo.

Onduidelijk is nog of de twee aanslagen iets met elkaar te maken hebben. De redactie van het satirische blad verhuisde na de aanslag in 2015 naar een andere locatie.