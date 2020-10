Gewapende mannen hebben vrijdag met een gekaapte helikopter mogelijk geprobeerd om te helpen bij een ontsnappingspoging uit een gevangenis. Het parket van Antwerpen meldt aan VRT NWS dat de politie nog op zoek is naar drie verdachten.

De helikopter werd vrijdag gekaapt in het Belgische Deurne, in de buurt van Antwerpen. De pilote werd door drie mannen bedreigd en gedwongen om richting de gevangenis in het zuiden van Brussel te vliegen.

Vervolgens cirkelde de helikopter enige tijd boven de gevangenis, maar toen een politiehelikopter in de buurt verscheen, vloog het door naar een parkeerplaats in Heilissem. Daar sloegen de verdachten op de vlucht.

Het is niet bekend wat de mannen precies van plan waren. Ook is onduidelijk, in het geval van een ontsnapping, wie de kapers probeerden te bevrijden. De politie doet nog sporenonderzoek in de helikopter.

Een woordvoerder van de gevangenissen in België benadrukt aan de nieuwssite dat er vrijdag geen gevangenen zijn ontsnapt. Wel zijn alle activiteiten binnen de gevangenissen in België voor de rest van de dag geschrapt.