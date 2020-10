Twee personen zijn vrijdag gewond geraakt door een steekpartij in Parijs. Het incident vond plaats in de buurt van het oude kantoor van het satirische blad Charlie Hebdo. Twee personen zijn inmiddels aangehouden, de Franse regering gaat onderzoeken of de daders een terroristisch motief hadden.

Vanwege de plaats en het moment van de steekpartij kondigde de Franse premier Jean Castex een onderzoek aan. Castex sprak van een "symbolische plek". Bij een aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in 2015 vielen twaalf doden, momenteel is in Parijs het proces bezig.

De speciale Franse terreuraanklager zei vrijdag dat de hoofdverdachte is aangehouden, alsmede een tweede verdachte. Naast deze twee verdachten zijn vrijdagavond nog eens vijf personen aangehouden.

Justitiebronnen laten aan het Franse persagentschap AFP weten dat de verdachten geboren zijn tussen 1983 en 1996. De vijf mannen zijn in de Parijse voorstad Pantin door rechercheurs gearresteerd tijdens een huiszoeking in een huis waar de hoofdverdachte zou wonen.

63 Veel politie op de been na steekpartij bij voormalig kantoor Charlie Hebdo

Twee slachtoffers werkzaam voor productiebedrijf

Twee mensen zijn gewond geraakt. Volgens Castex zijn ze niet in levensgevaar. Het zou volgens de premier gaan om twee journalisten. Volgens de aanklager waren zij buiten een sigaretje aan het roken.

Ze zouden werken voor een productiebedrijf dat onder meer documentaires en journalistieke items maakt. Het kantoor van dit bedrijf zit op hetzelfde adres als het voormalig kantoor van Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo zelf sprak over een "gruwelijke aanval op voormalige buren en collega's". Het hele team sprak op Twitter steun en solidariteit uit. De redactie is na de aanslag van 7 januari 2015 naar een ander kantoor verhuisd.

Verdacht pakketje bevatte geen explosieven

De politie had de plek van de steekpartij ruim afgezet. Op die locatie werd ook een verdacht pakketje aangetroffen. Uit onderzoek van de politie bleek dat het geen explosieven bevat. Inmiddels zijn de blokkades weer opgeheven.

Het proces over de aanslag op het satirische tijdschrift is eerder deze maand in Parijs van start gegaan. De rechtbank behandelt ook de aanslag op een joodse supermarkt in de Franse hoofdstad. Bij de aanvallen vielen in totaal zeventien doden.